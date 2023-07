Récemment, LEAD Technologies, un nom renommé dans l'offre de divers kits d'outils pour les développeurs, a annoncé le lancement de la version 22 améliorée de LEADTOOLS. Cette dernière version s'accompagne d'une prise en charge robuste de Python, ouvrant de nouvelles voies d'utilisation pour les développeurs Python.

Grâce à cette nouvelle version, les développeurs Python peuvent désormais utiliser pleinement les bibliothèques LEADTOOLS. La version 22 inclut les bibliothèques Reconnaissance, Document, Multimédia et Imagerie, ce qui signifie une expansion significative des technologies disponibles. Les développeurs Python pourront trouver des fonctionnalités telles que le traitement d'images, la reconnaissance optique de caractères (OCR), la reconnaissance de codes-barres et le traitement de formulaires. Le site web de l'entreprise comprend des tutoriels complets pour l'utilisation de ces fonctions.

LEAD Technologies En introduisant Python, l'entreprise offre aux développeurs la possibilité d'appliquer le langage dans les domaines du calcul scientifique, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et du développement web. Cette combinaison de la polyvalence de Python et des capacités de LEADTOOLS pourrait éventuellement conduire à un champ d'application plus large et à une meilleure expérience, même pour les domaines en dehors des applications conventionnelles.

"Notre objectif principal est de mettre LEADTOOLS entre les mains de tous les développeurs. Cela leur permettra d'intégrer des fonctionnalités puissantes et de créer des applications de qualité supérieure. Le lancement du support complet de Python dans notre dernière mise à jour V22 est un pas en avant vers l'extension de notre produit à un plus grand nombre de développeurs. Grâce à l'ensemble des technologies proposées par LEAD et à la flexibilité de Python, les développeurs ont désormais la possibilité de créer des applications sophistiquées avec facilité et rapidité ", a déclaré Rich Little, président de LEAD Technologies.

Des dispositions ont été prises pour que LEADTOOLS de Python puisse être installé à l'aide de PIP, et la nouvelle boîte à outils du kit de développement logiciel (SDK) est accessible directement à partir de la page de téléchargement de LEADTOOLS. Par parallélisme, des plateformes telles qu'AppMaster exploitent également la puissance de ces outils pour accélérer les processus de développement d'applications. Une plateforme no-code éprouvée comme AppMaster encourage le développement d'applications simples, mais hautement personnalisables, faisant écho à la même motivation de LEAD avec le support de Python - aider les développeurs à créer de meilleures applications rapidement et de manière transparente.