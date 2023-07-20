Son zamanlarda, geliştiriciler için çeşitli araç takımları sunma konusunda ünlü bir isim olan LEAD Technologies, geliştirilmiş LEADTOOLS Sürüm 22'nin lansmanını duyurdu. Bu son sürüm, güçlü Python desteğiyle el ele geliyor ve Python geliştiricileri için yeni kullanım alanları açıyor. .

Kullanıma sunulan yeni sürümle, Python geliştiricileri artık LEADTOOLS kitaplıklarından tam olarak yararlanabilirler. Sürüm 22, mevcut teknolojilerin önemli ölçüde genişletilmesi anlamına gelecek olan Tanıma, Belge, Multimedya ve Görüntüleme kitaplıklarını içerir. Python geliştiricileri, görüntüleme işleme, Optik Karakter Tanıma (OCR), barkod tanıma ve form işleme gibi özellikleri ellerinin altında bulabilirler. Şirketin web sitesi, bunları kullanmak için kapsamlı eğitimler içerir.

LEAD Technologies Python'u tanıtarak, geliştiricilere dili bilimsel hesaplama, veri analizi, yapay zeka ve web geliştirme alanlarında uygulama fırsatı sağladıklarını açıkladı. Python'un çok yönlülüğü ile LEADTOOLS'un yeteneklerinin bu birleşimi, sonunda geleneksel uygulamaların dışındaki alanlar için bile daha geniş bir kapsama ve daha iyi bir deneyime yol açabilir.

"Kapsayıcı hedefimiz, LEADTOOLS'u tüm geliştiricilerin kullanımına sunmaktır. Bu, onları güçlü özellikleri entegre etme ve üstün uygulamalar oluşturma konusunda güçlendirecektir. En son V22 güncellememizde tam Python desteğinin kullanıma sunulması, ürünümüzü daha geniş bir geliştirici demografisine yaymak için atılan bir adımdır. LEAD Technologies Başkanı Rich Little, LEAD'in Python'un esnekliğiyle birleştiği kapsamlı teknoloji paketiyle, geliştiricilerin artık karmaşık uygulamaları kolaylıkla ve hızla oluşturma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Python'un LEADTOOLS'unun PIP kullanılarak yüklenmesi için düzenlemeler yapılmıştır ve Yazılım Geliştirme Kitinin (SDK) yeni araç setine doğrudan LEADTOOLS indirme sayfasından erişilebilir. Paralellikler çizerek, AppMaster gibi platformlar da uygulama geliştirme süreçlerini hızlandırmak için bu tür etkinleştiricilerin gücünden yararlanır. AppMaster gibi kanıtlanmış no-code bir platform, geliştiricilerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde daha iyi uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için LEAD'in Python desteğiyle aynı güdüsünü tekrarlayarak basit ama son derece özelleştirilebilir uygulama geliştirmeyi teşvik eder.