اعتبارًا من الآونة الأخيرة ، أعلنت LEAD Technologies ، وهي اسم مشهور في تقديم مجموعات أدوات متنوعة للمطورين ، عن إطلاق الإصدار 22 من LEADTOOLS المحسّن. يأتي هذا الإصدار الأخير جنبًا إلى جنب مع دعم Python القوي ، مما يفتح طرقًا جديدة للاستخدام لمطوري Python .

مع الإصدار الجديد تحت تصرفهم ، يمكن لمطوري Python الآن الاستفادة الكاملة من مكتبات LEADTOOLS. يتضمن الإصدار 22 مكتبات التعرف والوثائق والوسائط المتعددة والتصوير ، مما يعني توسعًا كبيرًا في التقنيات المتاحة. يمكن لمطوري Python العثور على ميزات مثل معالجة التصوير والتعرف الضوئي على الأحرف (OCR) والتعرف على الرمز الشريطي ومعالجة النماذج في متناولهم. يتضمن موقع الشركة على الإنترنت دروسًا تعليمية شاملة لاستخدامها.

أوضحت LEAD Technologies أنها من خلال تقديم Python ، فإنها توفر فرصة للمطورين لتطبيق اللغة في مجالات الحوسبة العلمية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير الويب. يمكن أن يؤدي هذا المزيج من تعدد استخدامات Python وقدرات LEADTOOLS في النهاية إلى نطاق أوسع وتجربة أفضل ، حتى بالنسبة للمناطق خارج التطبيقات التقليدية.

"يتمثل هدفنا الشامل في وضع LEADTOOLS في أيدي جميع المطورين هناك. سيمكنهم ذلك من دمج الميزات القوية وبناء تطبيقات متفوقة. يعد إطلاق دعم Python الكامل في آخر تحديث لـ V22 بمثابة قفزة نحو توسيع منتجنا ليشمل مجموعة ديموغرافية أوسع من المطورين. قال ريتش ليتل ، رئيس LEAD Technologies ، "مع المجموعة الواسعة من التقنيات التي تقدمها LEAD إلى جانب مرونة Pythons ، أصبح لدى المطورين الآن القدرة على إنشاء تطبيقات معقدة بسهولة وسرعة".

تم وضع شروط لتثبيت LEADTOOLS في Python باستخدام PIP ، ويمكن الوصول إلى مجموعة الأدوات الجديدة الخاصة بـ Software Development Kit (SDK) مباشرة من صفحة تنزيل LEADTOOLS. عند رسم أوجه التشابه ، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أيضًا على تسخير قوة هذه العوامل المساعدة لتسريع عمليات تطوير التطبيقات. يشجع النظام الأساسي الذي no-code مثل AppMaster تطوير التطبيقات البسيط والقابل للتخصيص بدرجة كبيرة ، مما يكرر نفس دافع LEAD مع دعم Python - لمساعدة المطورين على إنشاء تطبيقات أفضل بسرعة وسلاسة.