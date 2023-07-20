最近，为开发人员提供各种工具包的知名企业LEAD Technologies 宣布推出改进版 LEADTOOLS Version 22。这一最新版本同时支持强大的 Python，为 Python 开发人员开辟了新的使用途径。

有了新版本的支持，Python 开发人员现在可以充分利用 LEADTOOLS 库。第 22 版包括识别库、文档库、多媒体库和图像库，这意味着可用技术的大幅扩展。Python 开发人员会发现成像处理、光学字符识别（OCR）、条形码识别和表单处理等功能都在他们的掌握之中。该公司的网站包括使用这些功能的全面教程。

LEAD Technologies 该公司表示，通过引入 Python，他们为开发人员提供了在科学计算、数据分析、人工智能和网络开发等领域应用 Python 语言的机会。Python 的多功能性与 LEADTOOLS 的功能相结合，最终可能会带来更广泛的应用范围和更好的体验，甚至是传统应用之外的领域。

"我们的总体目标是让所有开发人员都能使用 LEADTOOLS。这将使他们有能力集成强大的功能并构建卓越的应用程序。在我们最新的 V22 更新中推出对 Python 的全面支持，是将我们的产品扩展到更广泛的开发人员群体的一次飞跃。凭借LEAD提供的广泛技术套件和Python的灵活性，开发人员现在有可能轻松快速地构建复杂的应用程序，"LEAD Technologies总裁Rich Little说。

Python的LEADTOOLS可以使用PIP安装，软件开发包（SDK）的新工具包可以直接从LEADTOOLS下载页面访问。与此类似，AppMaster 等平台也能利用这些辅助工具的力量加快应用程序开发流程。像AppMaster 这样成熟的no-code 平台鼓励简单但高度可定制的应用程序开发，这与 LEAD 支持 Python 的动机不谋而合--帮助开发人员快速、无缝地创建更好的应用程序。