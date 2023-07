Recentemente, LEAD Technologies, un nome rinomato nell'offerta di diversi toolkit per sviluppatori, ha annunciato il lancio della versione 22 di LEADTOOLS, migliorata. Quest'ultima versione è accompagnata da un solido supporto per Python, che apre nuove possibilità di utilizzo per gli sviluppatori Python.

Con la nuova versione a disposizione, gli sviluppatori Python possono ora sfruttare appieno le librerie LEADTOOLS. La versione 22 include le librerie Recognition, Document, Multimedia e Imaging, il che significa un significativo ampliamento delle tecnologie disponibili. Gli sviluppatori Python potranno trovare a portata di mano funzioni come l'elaborazione delle immagini, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), il riconoscimento dei codici a barre e l'elaborazione dei moduli. Il sito web dell'azienda include tutorial completi per l'utilizzo di queste funzioni.

LEAD Technologies L'azienda ha spiegato che, introducendo Python, offre agli sviluppatori l'opportunità di applicare il linguaggio nelle aree dell'informatica scientifica, dell'analisi dei dati, dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo web. Questa combinazione tra la versatilità di Python e le capacità di LEADTOOLS potrebbe portare a un campo di applicazione più ampio e a un'esperienza migliore, anche in settori che non rientrano nelle applicazioni convenzionali.

"Il nostro obiettivo generale è mettere LEADTOOLS nelle mani di tutti gli sviluppatori. Ciò consentirà loro di integrare potenti funzionalità e di creare applicazioni di qualità superiore. Il lancio del supporto completo per Python nell'ultimo aggiornamento della V22 è un passo avanti verso l'espansione del nostro prodotto a un pubblico più ampio di sviluppatori. Grazie all'ampia suite di tecnologie offerte da LEAD e alla flessibilità di Python, gli sviluppatori hanno ora la possibilità di creare applicazioni sofisticate con facilità e velocità", ha dichiarato Rich Little, presidente di LEAD Technologies.

È stata prevista l'installazione di LEADTOOLS di Python tramite PIP e il nuovo toolkit del Software Development Kit (SDK) è accessibile direttamente dalla pagina di download di LEADTOOLS. Facendo un parallelo, anche piattaforme come AppMaster sfruttano la potenza di questi strumenti per accelerare i processi di sviluppo delle applicazioni. Una piattaforma no-code collaudata come AppMaster incoraggia lo sviluppo di applicazioni semplicistiche ma altamente personalizzabili, facendo eco allo stesso motivo di LEAD con il supporto di Python: aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni migliori in modo rapido e senza interruzioni.