Недавно компания LEAD Technologies, известная своими разнообразными инструментами для разработчиков, объявила о выпуске усовершенствованной версии 22 LEADTOOLS. Последняя версия дополнена расширенной поддержкой языка Python, что открывает новые возможности для разработчиков на языке Python.

Теперь, имея в своем распоряжении новую версию, разработчики на Python могут в полной мере использовать библиотеки LEADTOOLS. Версия 22 включает в себя библиотеки Recognition, Document, Multimedia и Imaging, что означает значительное расширение доступных технологий. Разработчикам Python станут доступны такие возможности, как обработка изображений, оптическое распознавание символов (OCR), распознавание штрих-кодов и обработка форм. На сайте компании можно найти исчерпывающие учебные пособия по их использованию.

LEAD Technologies В компании подчеркнули, что, внедряя Python, они предоставляют разработчикам возможность применять этот язык в таких областях, как научные вычисления, анализ данных, искусственный интеллект и веб-разработка. Такое сочетание универсальности Python и возможностей LEADTOOLS в конечном итоге может привести к расширению сферы применения и повышению качества работы даже в областях, выходящих за рамки традиционных приложений.

"Наша главная цель - дать LEADTOOLS в руки всем разработчикам. Это позволит им интегрировать мощные функции и создавать превосходные приложения. Появление полной поддержки Python в последнем обновлении V22 - это скачок к расширению круга разработчиков. Благодаря широкому набору технологий, предлагаемых LEAD, в сочетании с гибкостью Python, разработчики теперь могут легко и быстро создавать сложные приложения", - сказал Рич Литтл, президент LEAD Technologies.

Предусмотрена возможность установки LEADTOOLS Python с помощью PIP, а доступ к новому набору инструментов Software Development Kit (SDK) можно получить непосредственно со страницы загрузки LEADTOOLS. Проводя параллели, можно сказать, что такие платформы, как AppMaster, также используют возможности подобных средств для ускорения процессов разработки приложений. Такая хорошо зарекомендовавшая себя платформа no-code, как AppMaster, способствует упрощению разработки приложений, но при этом обладает высокой степенью настраиваемости, что повторяет мотив LEAD с поддержкой Python - помочь разработчикам быстро и без проблем создавать лучшие приложения.