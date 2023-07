Recentemente, LEAD Technologies, um nome de renome na oferta de diversos conjuntos de ferramentas para programadores, anunciou o lançamento da sua versão 22 LEADTOOLS melhorada. Esta última versão vem acompanhada de um suporte Python robusto, abrindo novas vias de utilização para os programadores Python.

Com a nova versão à sua disposição, os programadores Python podem agora utilizar plenamente as bibliotecas LEADTOOLS. A versão 22 inclui as bibliotecas de Reconhecimento, Documento, Multimédia e Imagem, o que significará uma expansão significativa das tecnologias disponíveis. Os programadores Python poderão encontrar funcionalidades como o processamento de imagens, o reconhecimento ótico de caracteres (OCR), o reconhecimento de códigos de barras e o processamento de formulários ao seu alcance. O sítio Web da empresa inclui tutoriais completos para a sua utilização.

LEAD Technologies O site da empresa, que inclui tutoriais completos para a sua utilização, explica que, ao introduzir a linguagem Python, está a dar aos programadores a oportunidade de a aplicarem em áreas como a computação científica, a análise de dados, a inteligência artificial e o desenvolvimento Web. Esta combinação da versatilidade do Python e das capacidades do LEADTOOLS poderá eventualmente conduzir a um âmbito mais alargado e a uma melhor experiência, mesmo em áreas fora das aplicações convencionais.

"O nosso objetivo global é colocar a LEADTOOLS nas mãos de todos os programadores. Isto permitir-lhes-á integrar funcionalidades poderosas e criar aplicações superiores. O lançamento do suporte completo para Python na nossa mais recente atualização V22 é um salto no sentido de expandir o nosso produto a um maior número de programadores. Com o vasto conjunto de tecnologias que a LEAD oferece, juntamente com a flexibilidade do Python, os programadores têm agora o potencial de criar aplicações sofisticadas com facilidade e rapidez", afirmou Rich Little, o Presidente da LEAD Technologies.

Foram tomadas medidas para que o LEADTOOLS da Python seja instalado utilizando o PIP, e o novo conjunto de ferramentas do Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) pode ser acedido diretamente a partir da página de transferência do LEADTOOLS. Fazendo um paralelo, plataformas como a AppMaster também aproveitam o poder desses facilitadores para acelerar os processos de desenvolvimento de aplicações. Uma plataforma no-code comprovada, como a AppMaster, incentiva o desenvolvimento de aplicações simplistas, mas altamente personalizáveis, ecoando o mesmo motivo da LEAD com o suporte Python - ajudar os programadores a criar melhores aplicações de forma rápida e sem problemas.