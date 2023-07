Vor kurzem hat LEAD Technologies, ein renommierter Anbieter diverser Toolkits für Entwickler, die Markteinführung seiner verbesserten LEADTOOLS Version 22 angekündigt. Diese neueste Version geht Hand in Hand mit einer robusten Python-Unterstützung, die Python-Entwicklern neue Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Mit der neuen Version können Python-Entwickler nun die LEADTOOLS-Bibliotheken in vollem Umfang nutzen. Die Version 22 umfasst die Bibliotheken Recognition, Document, Multimedia und Imaging, was eine erhebliche Erweiterung der verfügbaren Technologien bedeutet. Python-Entwickler können damit Funktionen wie Bildverarbeitung, optische Zeichenerkennung (OCR), Barcode-Erkennung und Formularverarbeitung nutzen. Auf der Website des Unternehmens finden sich umfassende Tutorials für die Nutzung dieser Funktionen.

LEAD Technologies Das Unternehmen erklärte, dass es mit der Einführung von Python Entwicklern die Möglichkeit bietet, die Sprache in den Bereichen wissenschaftliches Rechnen, Datenanalyse, künstliche Intelligenz und Webentwicklung einzusetzen. Diese Kombination aus der Vielseitigkeit von Python und den Fähigkeiten von LEADTOOLS könnte letztendlich zu einem breiteren Anwendungsbereich und einer besseren Erfahrung führen, auch für Bereiche außerhalb herkömmlicher Anwendungen.

"Unser übergeordnetes Ziel ist es, LEADTOOLS in die Hände aller Entwickler zu legen. Dies wird sie in die Lage versetzen, leistungsstarke Funktionen zu integrieren und überlegene Anwendungen zu entwickeln. Die Einführung der vollständigen Python-Unterstützung in unserem neuesten V22-Update ist ein großer Schritt, um unser Produkt einer breiteren Masse von Entwicklern zugänglich zu machen. Mit der umfangreichen Suite von Technologien, die LEAD anbietet, und der Flexibilität von Python haben Entwickler nun die Möglichkeit, anspruchsvolle Anwendungen mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu erstellen", so Rich Little, Präsident von LEAD Technologies.

Es wurden Vorkehrungen getroffen, damit die LEADTOOLS von Python über PIP installiert werden können, und auf das neue Toolkit des Software Development Kit (SDK) kann direkt von der LEADTOOLS-Download-Seite zugegriffen werden. Parallel dazu nutzen auch Plattformen wie AppMaster die Leistung solcher Enabler, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen. Eine bewährte Plattform wie no-code ( AppMaster) fördert eine einfache, aber dennoch hochgradig anpassbare Anwendungsentwicklung und entspricht damit dem gleichen Ziel wie LEAD mit seiner Python-Unterstützung: Entwicklern zu helfen, schnell und nahtlos bessere Anwendungen zu erstellen.