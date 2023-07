Onlangs heeft LEAD Technologies, een bekende naam in het aanbieden van diverse toolkits voor ontwikkelaars, de lancering aangekondigd van de verbeterde LEADTOOLS versie 22. Deze nieuwste release gaat gepaard met robuuste ondersteuning voor Python, waardoor nieuwe gebruiksmogelijkheden ontstaan voor Python-ontwikkelaars.

Met de nieuwe versie tot hun beschikking kunnen Python-ontwikkelaars nu volledig gebruikmaken van de LEADTOOLS-bibliotheken. Versie 22 bevat de bibliotheken Recognition, Document, Multimedia en Imaging, wat een aanzienlijke uitbreiding van de beschikbare technologieën betekent. Python-ontwikkelaars kunnen functies zoals beeldverwerking, optische tekenherkenning (OCR), barcodeherkenning en formulierverwerking binnen hun bereik vinden. De website van het bedrijf bevat uitgebreide tutorials voor het gebruik hiervan.

LEAD Technologies Python biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om de taal toe te passen op het gebied van wetenschappelijk computergebruik, gegevensanalyse, kunstmatige intelligentie en webontwikkeling. Deze combinatie van de veelzijdigheid van Python en de mogelijkheden van LEADTOOLS zou uiteindelijk kunnen leiden tot een breder toepassingsgebied en een betere ervaring, zelfs voor gebieden buiten de conventionele toepassingen.

"Onze overkoepelende doelstelling is om LEADTOOLS in de handen van alle ontwikkelaars te leggen. Dit zal hen in staat stellen om krachtige functies te integreren en superieure toepassingen te bouwen. De lancering van volledige Python ondersteuning in onze laatste V22 update is een sprong voorwaarts in het uitbreiden van ons product naar een bredere groep ontwikkelaars. Met het uitgebreide pakket aan technologieën dat LEAD biedt in combinatie met Python's flexibiliteit, hebben ontwikkelaars nu de mogelijkheid om met gemak en snelheid geavanceerde applicaties te bouwen," aldus Rich Little, de President van LEAD Technologies.

Er zijn voorzieningen getroffen om Python's LEADTOOLS te installeren met behulp van PIP, en de nieuwe toolkit van de Software Development Kit (SDK) is direct toegankelijk vanaf de LEADTOOLS downloadpagina.