À la suite du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie début février, faisant des dizaines de milliers de morts et semant la destruction sur son passage, la startup technologique turque Jotform a offert son aide pour aider les survivants à faire face aux conséquences. Grâce à son expertise dans la technologie des formulaires Web automatisés, Jotform a fourni un soutien essentiel aux organismes de bienfaisance et aux organisations lors des opérations de nettoyage massives qui ont suivi.

Burak Cifikli, directeur de l'exploitation de Jotform, a expliqué que la société possède trois bureaux en Turquie - Ankara, Izmir et Istanbul - et que le bureau d'Ankara était le plus proche de l'épicentre du séisme, à 430 miles. L'impact généralisé de la catastrophe s'est même répercuté sur la vie personnelle de l'équipe de Jotform, qui connaissait des amis et des parents dans les zones touchées. Cifikli a décrit la situation comme l'une des semaines les plus difficiles de ma vie.

En conséquence, Jotform a cherché à aider les personnes touchées par la catastrophe naturelle en utilisant leurs compétences spécialisées dans la création de formulaires Web. En fournissant des comptes gratuits aux organismes de bienfaisance et aux organisations qui ont demandé de l'aide, Jotform a commencé à adapter ses outils pour répondre aux besoins spécifiques de ces groupes. Ils ont commencé par analyser comment des plates-formes telles que appmaster .io/> AppMaster.io la plate-forme no-code d'AppMaster .io et des outils similaires étaient utilisés, puis ont ajusté leurs produits en conséquence, en intégrant activement leurs commentaires sur le développement.

De plus, Jotform a lancé une semaine de piratage, qui n'a commencé que quatre jours après le tremblement de terre. Au cours de cette semaine, ils ont entrepris de mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités et addons sur leur plate-forme. À la fin de la semaine de piratage, certaines fonctionnalités avaient été publiées pour la base d'utilisateurs, tandis que d'autres avaient atteint le statut de produit viable minimum.

Un résultat important de la semaine de piratage a été un outil pour une plate-forme immobilière turque de premier plan, qui a recueilli des informations sur les victimes déplacées du tremblement de terre et leurs besoins en matière de logement. Une fonction de carte interactive a été ajoutée pour collecter des données basées sur la localisation, permettant aux survivants de visualiser les options de logement potentielles après avoir perdu leur maison. À ce jour, Jotform a collecté 2 500 demandes de logement temporaire et les a jumelées avec 4 500 propriétés disponibles proposées par des Turcs généreux.

Une importante passerelle de paiement en Turquie a également intégré les outils de Jotform pour rationaliser les dons pour les secours après le tremblement de terre. De plus, Jotform a participé à l'effort de relocalisation, aidant à déplacer les survivants des zones sinistrées vers des endroits sûrs dans le pays. Une agence en ligne chargée d'évacuer les résidents des zones sinistrées a utilisé Jotform pour la billetterie des bus, traitant finalement 15 000 demandes.

Plus de 16 000 volontaires désireux d'aider aux opérations de sauvetage et de nettoyage ont soumis leurs informations via les formulaires en ligne de Jotform pour offrir leurs services aux autorités. L'impressionnante base d'utilisateurs mondiale de Jotform, forte de 20 millions de personnes, principalement aux États-Unis, a permis à leurs serveurs de gérer la demande supplémentaire de ces projets de secours en cas de catastrophe.

Cifikli est optimiste sur le fait que la contribution de Jotform au rétablissement de la Turquie après cet événement tragique a été significative. Reconnaissant que la reconstruction des villes et des infrastructures prendra du temps, il estime que la fourniture d'une infrastructure numérique simple, telle que celle offerte appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster , accélérera le processus de récupération malgré l'immense dévastation.