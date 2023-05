W następstwie trzęsienia ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera, które nawiedziło Turcję i Syrię na początku lutego, które pochłonęło dziesiątki tysięcy istnień ludzkich i pozostawiło zniszczenia na swojej drodze, turecki start-up technologiczny Jotform zaoferował swoją pomoc, aby pomóc ocalałym poradzić sobie z następstwami. Wykorzystując swoją wiedzę w zakresie technologii zautomatyzowanych formularzy internetowych, Jotform zapewnił krytyczne wsparcie zarówno organizacjom charytatywnym, jak i organizacjom podczas masowych operacji porządkowania, które nastąpiły.

Burak Cifikli, dyrektor operacyjny Jotform, wyjaśnił, że firma ma trzy biura w Turcji – Ankarze, Izmirze i Stambule – i że biuro w Ankarze znajdowało się najbliżej epicentrum trzęsienia, oddalonego o 430 mil. Powszechny wpływ katastrofy odbił się echem nawet w życiu osobistym zespołu Jotform, który znał przyjaciół i krewnych w dotkniętych obszarach. Cifikli opisał sytuację jako jeden z najtrudniejszych tygodni w moim życiu.

W rezultacie Jotform starał się pomóc osobom dotkniętym klęską żywiołową, wykorzystując swoje specjalistyczne umiejętności w budowaniu formularzy internetowych. Udostępniając bezpłatne konta organizacjom charytatywnym i organizacjom, które zwróciły się o pomoc, Jotform zaczął dostosowywać swoje narzędzia do specyficznych potrzeb tych grup.

Co więcej, Jotform zainicjował tydzień hakowania, który rozpoczął się zaledwie cztery dni po trzęsieniu ziemi. W tym tygodniu postanowili wdrożyć nowe funkcje i dodatki do swojej platformy. Do końca tygodnia hakerskiego niektóre funkcje zostały udostępnione użytkownikom, podczas gdy inne osiągnęły status minimalnego opłacalnego produktu.

Znaczącym rezultatem tygodnia hakerskiego było narzędzie dla znanej tureckiej platformy nieruchomości, które gromadziło informacje na temat wysiedlonych ofiar trzęsienia ziemi i ich potrzeb mieszkaniowych. Dodano funkcję interaktywnej mapy w celu zbierania danych opartych na lokalizacji, umożliwiając ocalałym przeglądanie potencjalnych opcji mieszkaniowych po utracie domów. Do tej pory Jotform zebrał 2500 wniosków o tymczasowe zakwaterowanie i dopasował je do 4500 dostępnych nieruchomości oferowanych przez hojnych Turków.

Główna bramka płatności w Turcji zintegrowała również narzędzia Jotform w celu usprawnienia darowizn na rzecz pomocy w przypadku trzęsienia ziemi. Ponadto firma Jotform uczestniczyła w relokacji, pomagając w przenoszeniu ocalałych z obszarów dotkniętych katastrofą do bezpiecznych miejsc w kraju. Agencja internetowa odpowiedzialna za ewakuację mieszkańców ze stref katastrofy wykorzystała Jotform do sprzedaży biletów autobusowych, ostatecznie obsługując 15 000 wniosków.

Ponad 16 000 ochotników chętnych do pomocy w akcjach ratunkowych i porządkowych przesłało swoje informacje za pośrednictwem internetowych formularzy Jotform, aby zaoferować swoje usługi władzom. Imponująca 20-milionowa globalna baza użytkowników Jotform, głównie w Stanach Zjednoczonych, zapewniła, że ich serwery mogą obsłużyć dodatkowe zapotrzebowanie związane z tymi projektami pomocy w przypadku katastrof.

Cifikli jest optymistą, że wkład Jotform w odbudowę Turcji po tragicznym wydarzeniu był znaczący. Uznając, że odbudowa miast i infrastruktury będzie wymagała czasu, wierzy, że zapewnienie prostej infrastruktury cyfrowej przyspieszy proces odbudowy pomimo ogromnych zniszczeń.