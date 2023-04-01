После землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля и унесло десятки тысяч жизней и оставило разрушения на своем пути, турецкий технологический стартап Jotform предложил свою помощь, чтобы помочь выжившим справиться с последствиями. Используя свой опыт в технологии автоматизированных веб-форм, Jotform оказала критически важную поддержку как благотворительным организациям, так и организациям во время последовавших масштабных операций по очистке.

Бурак Чификли, главный операционный директор Jotform, пояснил, что у компании есть три офиса в Турции — Анкара, Измир и Стамбул, и что офис в Анкаре находился ближе всего к эпицентру землетрясения, в 430 милях от него. Масштабные последствия стихийного бедствия отразились даже на личной жизни команды Jotform, которая знала друзей и родственников в пострадавших районах. Чификли описал ситуацию как одну из самых тяжелых недель в моей жизни.

В результате Jotform стремился помочь пострадавшим от стихийного бедствия, используя свои специальные навыки в создании веб-форм. Предоставляя бесплатные учетные записи благотворительным организациям и организациям, обратившимся за помощью, Jotform начала адаптировать свои инструменты для удовлетворения конкретных потребностей этих групп. Они начали с анализа того, как используются такие платформы, как appmaster .io/> AppMaster.io no-code и аналогичные инструменты, а затем соответствующим образом скорректировали свои продукты, активно интегрируя отзывы разработчиков.

Кроме того, Jotform инициировал неделю взлома, которая началась всего через четыре дня после землетрясения. В течение этой недели они приступили к реализации новых функций и дополнений к своей платформе. К концу недели взлома некоторые функции были выпущены для пользователей, в то время как другие получили статус минимально жизнеспособного продукта.

Важным результатом недели взлома стал инструмент для известной турецкой платформы по недвижимости, которая собирала информацию о перемещенных лицах, пострадавших от землетрясения, и их потребностях в жилье. Была добавлена функция интерактивной карты для сбора данных о местоположении, позволяющая выжившим просматривать возможные варианты жилья после потери своих домов. На сегодняшний день Jotform собрал 2500 запросов на временное жилье и сопоставил их с 4500 доступными объектами недвижимости, предлагаемыми щедрыми турками.

Крупный платежный шлюз в Турции также интегрировал инструменты Jotform для оптимизации пожертвований на помощь при землетрясении. Кроме того, Jotform участвовала в переселении, помогая выжившим переселяться из пострадавших от стихийных бедствий районов в безопасные места внутри страны. Интернет-агентство, ответственное за эвакуацию жителей из зон стихийных бедствий, использовало Jotform для покупки билетов на автобусы, в конечном итоге обработав 15 000 запросов.

Более 16 000 добровольцев, желающих помочь в спасательных и очистных работах, представили свою информацию через онлайн-формы Jotform, чтобы предложить свои услуги властям. Впечатляющая глобальная база пользователей Jotform, насчитывающая 20 миллионов человек, преимущественно в США, гарантирует, что их серверы смогут справиться с дополнительным спросом, связанным с этими проектами по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Чификли с оптимизмом смотрит на то, что вклад Jotform в восстановление Турции после трагического события был значительным. Признавая, что восстановление городов и инфраструктуры потребует времени, он считает, что предоставление простой цифровой инфраструктуры, такой как та, что предлагает appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster , ускорит процесс восстановления, несмотря на огромные разрушения.