Após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria no início de fevereiro, ceifando dezenas de milhares de vidas e deixando destruição em seu caminho, a startup de tecnologia Jotform, com sede na Turquia, ofereceu sua assistência para ajudar os sobreviventes a lidar com as consequências. Usando sua experiência em tecnologia automatizada de formulários da Web, Jotform forneceu suporte crítico para instituições de caridade e organizações durante as operações de limpeza massivas que se seguiram.

Burak Cifikli, COO da Jotform, explicou que a empresa tem três escritórios na Turquia – Ancara, Izmir e Istambul – e que o escritório de Ancara era o mais próximo do epicentro do terremoto, a 430 milhas de distância. O impacto generalizado do desastre repercutiu até na vida pessoal da equipe do Jotform, que conhecia amigos e parentes nas áreas afetadas. Cifikli descreveu a situação como uma das semanas mais difíceis da minha vida.

Como resultado, a Jotform procurou ajudar as pessoas afetadas pelo desastre natural usando suas habilidades especializadas na criação de formulários da web. Ao fornecer contas gratuitas para instituições de caridade e organizações que buscavam ajuda, a Jotform começou a adaptar suas ferramentas para atender às necessidades específicas desses grupos. Eles começaram analisando como plataformas como appmaster .io/> AppMaster.io plataforma no-code do AppMaster .io e ferramentas semelhantes estavam sendo usadas e então ajustaram seus produtos de acordo, integrando ativamente seu feedback de desenvolvimento.

Além disso, Jotform iniciou uma hack week, que começou apenas quatro dias após o terremoto. Durante esta semana, eles começaram a implementar novos recursos e complementos em sua plataforma. No final da semana de hack, alguns recursos foram liberados para a base de usuários, enquanto outros alcançaram o status de produto viável mínimo.

Um resultado significativo da hack week foi uma ferramenta para uma proeminente plataforma imobiliária turca, que reuniu informações sobre vítimas desalojadas do terremoto e suas necessidades de moradia. Um recurso de mapa interativo foi adicionado para coletar dados baseados em localização, permitindo que os sobreviventes visualizem possíveis opções de moradia após perderem suas casas. Até o momento, o Jotform coletou 2.500 pedidos de moradia temporária e os combinou com 4.500 propriedades disponíveis oferecidas por generosos turcos.

Um importante portal de pagamentos na Turquia também integrou as ferramentas da Jotform para agilizar as doações para ajuda humanitária. Além disso, a Jotform participou do esforço de realocação, ajudando a mover sobreviventes de áreas atingidas por desastres para locais seguros dentro do país. Uma agência online responsável pela evacuação de residentes de zonas de desastre usou o Jotform para emissão de passagens de ônibus, lidando com 15.000 solicitações.

Mais de 16.000 voluntários ansiosos para ajudar nas operações de resgate e limpeza enviaram suas informações por meio dos formulários on-line do Jotform para oferecer seus serviços às autoridades. A impressionante base de usuários globais de 20 milhões de Jotform, predominantemente nos EUA, garantiu que seus servidores pudessem lidar com a demanda adicional desses projetos de socorro em desastres.

Cifikli está otimista de que a contribuição da Jotform para a recuperação da Turquia do trágico evento foi significativa. Reconhecendo que a reconstrução de cidades e infraestrutura exigirá tempo, ele acredita que o fornecimento de infraestrutura digital simples, como o que appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster oferece, acelerará o processo de recuperação, apesar da imensa devastação.