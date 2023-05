Nach dem Erdbeben der Stärke 7,8, das Anfang Februar die Türkei und Syrien heimsuchte, Zehntausende Menschenleben forderte und Zerstörung hinterließ, bot das in der Türkei ansässige Technologie-Startup Jotform seine Hilfe an, um den Überlebenden bei der Bewältigung der Folgen zu helfen. Jotform nutzte sein Know-how in der automatisierten Webformulartechnologie und leistete wichtige Unterstützung für Wohltätigkeitsorganisationen und Organisationen während der anschließenden massiven Aufräumarbeiten.

Burak Cifikli, Chief Operating Officer von Jotform, erklärte, dass das Unternehmen drei Niederlassungen in der Türkei hat – Ankara, Izmir und Istanbul – und dass die Niederlassung in Ankara dem Epizentrum des Bebens am nächsten liegt, 430 Meilen entfernt. Die weitreichenden Auswirkungen der Katastrophe spiegelten sich sogar im Privatleben von Jotforms Team wider, das Freunde und Verwandte in den betroffenen Gebieten kannte. Cifikli beschrieb die Situation als eine der härtesten Wochen meines Lebens.

Infolgedessen versuchte Jotform, den von der Naturkatastrophe Betroffenen zu helfen, indem es seine speziellen Fähigkeiten beim Erstellen von Webformularen einsetzte. Durch die Bereitstellung kostenloser Konten für Wohltätigkeitsorganisationen und Organisationen, die sich um Hilfe bemühten, begann Jotform, seine Tools an die spezifischen Bedürfnisse dieser Gruppen anzupassen. Sie begannen damit, zu analysieren, wie Plattformen wie no-code Plattform appmaster .io/> AppMaster.io und ähnliche Tools verwendet wurden, und passten dann ihre Produkte entsprechend an und integrierten aktiv ihr Entwicklungsfeedback.

Darüber hinaus initiierte Jotform eine Hack Week, die nur vier Tage nach dem Erdbeben begann. Während dieser Woche machten sie sich daran, neue Funktionen und Add-Ons auf ihrer Plattform zu implementieren. Bis zum Ende der Hack-Woche waren einige Funktionen für die Benutzerbasis freigegeben worden, während andere den Mindeststatus eines funktionsfähigen Produkts erreichten.

Ein wichtiges Ergebnis der Hack Week war ein Tool für eine bekannte türkische Immobilienplattform, das Informationen über vertriebene Erdbebenopfer und deren Wohnungsbedarf sammelte. Eine interaktive Kartenfunktion wurde hinzugefügt, um standortbasierte Daten zu sammeln, sodass Überlebende potenzielle Wohnmöglichkeiten nach dem Verlust ihrer Häuser sehen können. Bis heute hat Jotform 2.500 Anfragen für temporäre Unterkünfte gesammelt und sie mit 4.500 verfügbaren Immobilien, die von großzügigen Türken angeboten wurden, abgeglichen.

Ein großes Zahlungsportal in der Türkei integrierte auch die Tools von Jotform, um Spenden für die Erdbebenhilfe zu optimieren. Darüber hinaus beteiligte sich Jotform an den Umsiedlungsbemühungen und half dabei, Überlebende aus den von der Katastrophe heimgesuchten Gebieten an sichere Orte innerhalb des Landes zu bringen. Eine Online-Agentur, die für die Evakuierung von Bewohnern aus Katastrophengebieten zuständig ist, nutzte Jotform für die Busticketausstellung und bearbeitete schließlich 15.000 Anfragen.

Über 16.000 Freiwillige, die gerne bei Rettungs- und Aufräumarbeiten helfen wollten, reichten ihre Informationen über die Online-Formulare von Jotform ein, um ihre Dienste den Behörden anzubieten. Jotforms beeindruckende 20 Millionen starke weltweite Benutzerbasis, überwiegend in den USA, stellte sicher, dass ihre Server die zusätzliche Nachfrage aus diesen Katastrophenhilfeprojekten bewältigen konnten.

Cifikli ist optimistisch, dass der Beitrag von Jotform zur Erholung der Türkei von dem tragischen Ereignis erheblich war. Er erkennt an, dass der Wiederaufbau von Städten und Infrastruktur Zeit erfordern wird, und glaubt, dass die Bereitstellung einer einfachen digitalen Infrastruktur, wie sie appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster bietet, den Wiederherstellungsprozess trotz der immensen Verwüstung beschleunigen wird.