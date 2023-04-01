在 2 月初袭击土耳其和叙利亚的 7.8 级地震夺去数万人的生命并在其路径上留下破坏之后，总部位于土耳其的科技初创公司 Jotform 提供援助，帮助幸存者应对善后事宜。 Jotform利用他们在自动化 Web 表单技术方面的专业知识，在随后的大规模清理行动中为慈善机构和类似组织提供了重要支持。

Jotform 首席运营官 Burak Cifikli 解释说，该公司在土耳其设有三个办事处——安卡拉、伊兹密尔和伊斯坦布尔——而安卡拉办事处距离地震震中最近，距离 430 英里。这场灾难的广泛影响甚至影响到了 Jotform 团队的个人生活，他们认识受灾地区的朋友和亲戚。 Cifikli 将这种情况描述为我生命中最艰难的几周之一。

因此，Jotform 试图利用他们在构建 Web 表单方面的专业技能来帮助受自然灾害影响的人们。通过向寻求帮助的慈善机构和组织提供免费帐户，Jotform 开始调整其工具以满足这些群体的特定需求。他们首先分析了像appmaster .io/> AppMaster.io的no-code平台和类似工具这样的平台是如何被使用的，然后相应地调整了他们的产品，积极整合他们的开发反馈。

此外，Jotform 发起了一个黑客周，该周在地震发生后仅四天就开始了。在本周，他们着手在他们的平台上实施新功能和插件。到黑客周结束时，一些功能已经发布给用户群，而其他功能则达到最低可行产品状态。

黑客周的一个重要成果是为一个著名的土耳其房地产平台开发了一个工具，该平台收集了关于流离失所的地震受害者及其住房需求的信息。添加了交互式地图功能以收集基于位置的数据，使幸存者能够在失去家园后查看潜在的住房选择。迄今为止，Jotform 已经收集了 2,500 份临时住房申请，并将它们与慷慨的土耳其人提供的 4,500 处可用房产相匹配。

土耳其的一个主要支付网关也集成了 Jotform 的工具来简化抗震救灾捐款。此外，Jotform 还参与了搬迁工作，帮助将幸存者从受灾地区转移到国内的安全地点。一家负责从灾区疏散居民的在线机构使用 Jotform 进行巴士售票，最终处理了 15,000 个请求。

超过 16,000 名渴望协助救援和清理行动的志愿者通过 Jotform 的在线表格提交了他们的信息，以向当局提供服务。 Jotform 令人印象深刻的 2000 万全球用户群（主要在美国）确保其服务器能够处理这些救灾项目的额外需求。

Cifikli 乐观地认为，Jotform 对土耳其从悲剧事件中恢复的贡献是巨大的。承认重建城市和基础设施需要时间，他相信提供简单的数字基础设施，例如appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster提供的，将加快恢复过程，尽管遭受了巨大的破坏。