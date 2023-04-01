Şubat ayı başlarında Türkiye ve Suriye'yi vuran, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yıkıma yol açtığı 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye merkezli teknoloji şirketi Jotform, hayatta kalanların deprem sonrasındaki durumla başa çıkmasına yardımcı olmak için yardım teklifinde bulundu. Otomatikleştirilmiş web formu teknolojisindeki uzmanlığını kullanan Jotform, ardından gelen büyük çaplı temizlik operasyonları sırasında hayır kurumlarına ve benzeri kuruluşlara kritik destek sağladı.

Jotform COO'su Burak Cifikli, şirketin Türkiye'de Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere üç ofisi olduğunu ve Ankara ofisinin depremin merkez üssüne en yakın 730 mil uzakta olduğunu açıkladı. Felaketin yaygın etkisi, etkilenen bölgelerdeki arkadaşlarını ve akrabalarını tanıyan Jotform ekibinin kişisel yaşamlarında bile yankı buldu. Cifikli, durumu hayatımın en zor haftalarından biri olarak nitelendirdi.

Sonuç olarak Jotform, doğal afetten etkilenenlere web formları oluşturma konusundaki uzmanlık becerilerini kullanarak yardım etmeye çalıştı. Yardım için ulaşan hayır kurumlarına ve kuruluşlara ücretsiz hesaplar sağlayan Jotform, araçlarını bu grupların özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaya başladı. appmaster .io/> AppMaster.io no-code platformu ve benzer araçları gibi platformların nasıl kullanıldığını analiz ederek başladılar ve ardından ürünlerini buna göre ayarlayarak gelişimsel geri bildirimlerini aktif bir şekilde entegre ettiler.

Ayrıca Jotform, depremden sadece dört gün sonra başlayan bir hack haftası başlattı. Bu hafta boyunca, platformlarına yeni özellikler ve eklentiler uygulamak için yola çıktılar. Saldırı haftasının sonunda, bazı özellikler kullanıcı tabanına sunulurken, diğerleri minimum geçerli ürün statüsüne ulaştı.

Hack haftasının önemli bir sonucu, yerinden edilmiş depremzedeler ve barınma ihtiyaçları hakkında bilgi toplayan, önde gelen bir Türk emlak platformu için bir araçtı. Konuma dayalı verileri toplamak için etkileşimli bir harita özelliği eklendi ve hayatta kalanların evlerini kaybettikten sonra olası konut seçeneklerini görmelerini sağladı. Jotform bugüne kadar 2.500 geçici barınma talebi topladı ve bunları cömert Türkler tarafından sunulan 4.500 mevcut mülkle eşleştirdi.

Türkiye'deki önemli bir ödeme ağ geçidi, deprem yardımı bağışlarını kolaylaştırmak için Jotform'un araçlarını da entegre etti. Ayrıca Jotform, yeniden yerleştirme çabalarına katılarak hayatta kalanların afet bölgelerinden ülke içindeki güvenli yerlere taşınmasına yardımcı oldu. Afet bölgelerinde yaşayanları tahliye etmekten sorumlu bir çevrimiçi ajans, otobüs biletleri için Jotform'u kullandı ve sonuçta 15.000 talebi yanıtladı.

Kurtarma ve temizlik operasyonlarına yardımcı olmak isteyen 16.000'den fazla gönüllü, hizmetlerini yetkililere sunmak için bilgilerini Jotform'un çevrimiçi formları aracılığıyla gönderdi. Jotform'un ağırlıklı olarak ABD'de bulunan 20 milyonluk etkileyici küresel kullanıcı tabanı, sunucularının bu afet yardım projelerinden gelen ek talebi karşılayabilmesini sağladı.

Cifikli, Jotform'un Türkiye'nin trajik olaydan kurtulmasına katkısının önemli olduğu konusunda iyimser. Şehirleri ve altyapıyı yeniden inşa etmenin zaman alacağını kabul ederek, appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster sunduğu gibi basit dijital altyapı sağlamanın, büyük yıkıma rağmen kurtarma sürecini hızlandıracağına inanıyor.