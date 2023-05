Sulla scia del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia e la Siria all'inizio di febbraio, causando decine di migliaia di vittime e lasciando distruzione sul suo cammino, la startup tecnologica turca Jotform ha offerto la sua assistenza per aiutare i sopravvissuti a far fronte alle conseguenze. Utilizzando la loro esperienza nella tecnologia dei moduli web automatizzati, Jotform ha fornito un supporto fondamentale a enti di beneficenza e organizzazioni durante le massicce operazioni di pulizia che ne sono seguite.

Burak Cifikli, Chief Operating Officer di Jotform, ha spiegato che la società ha tre uffici in Turchia - Ankara, Izmir e Istanbul - e che l'ufficio di Ankara era il più vicino all'epicentro del terremoto, a 430 miglia di distanza. L'impatto diffuso del disastro si è riverberato anche nella vita personale del team di Jotform, che conosceva amici e parenti nelle zone colpite. Cifikli ha descritto la situazione come una delle settimane più difficili della mia vita.

Di conseguenza, Jotform ha cercato di aiutare le persone colpite dal disastro naturale utilizzando le proprie competenze specialistiche nella creazione di moduli web. Fornendo account gratuiti a enti di beneficenza e organizzazioni che chiedevano aiuto, Jotform ha iniziato ad adattare i suoi strumenti per soddisfare le esigenze specifiche di questi gruppi. Hanno iniziato analizzando il modo in cui piattaforme come appmaster .io/> AppMaster.io la piattaforma no-code di AppMaster .io e strumenti simili venivano utilizzate e poi hanno adattato i loro prodotti di conseguenza, integrando attivamente il loro feedback sullo sviluppo.

Inoltre, Jotform ha avviato una settimana di hacking, iniziata solo quattro giorni dopo il terremoto. Durante questa settimana, hanno deciso di implementare nuove funzionalità e componenti aggiuntivi sulla loro piattaforma. Entro la fine della settimana di hack, alcune funzionalità erano state rilasciate alla base di utenti, mentre altre avevano raggiunto lo stato di prodotto minimo praticabile.

Un risultato significativo della hack week è stato uno strumento per un'importante piattaforma immobiliare turca, che ha raccolto informazioni sulle vittime del terremoto sfollate e sulle loro esigenze abitative. È stata aggiunta una funzione di mappa interattiva per raccogliere dati basati sulla posizione, consentendo ai sopravvissuti di visualizzare potenziali opzioni abitative dopo aver perso la casa. Ad oggi, Jotform ha raccolto 2.500 richieste di alloggi temporanei e le ha abbinate a 4.500 immobili disponibili offerti da generosi turchi.

Un importante gateway di pagamenti in Turchia ha anche integrato gli strumenti di Jotform per semplificare le donazioni per i soccorsi in caso di terremoto. Inoltre, Jotform ha partecipato allo sforzo di trasferimento, aiutando a spostare i sopravvissuti dalle aree colpite dal disastro verso luoghi sicuri all'interno del paese. Un'agenzia online responsabile dell'evacuazione dei residenti dalle zone disastrate ha utilizzato Jotform per l'emissione dei biglietti degli autobus, gestendo alla fine 15.000 richieste.

Oltre 16.000 volontari desiderosi di assistere nelle operazioni di salvataggio e pulizia hanno inviato le loro informazioni tramite i moduli online di Jotform per offrire i loro servizi alle autorità. L'impressionante base di 20 milioni di utenti globali di Jotform, prevalentemente negli Stati Uniti, ha garantito che i loro server potessero gestire la domanda aggiuntiva di questi progetti di soccorso in caso di calamità.

Cifikli è ottimista sul fatto che il contributo di Jotform alla ripresa della Turchia dal tragico evento sia stato significativo. Riconoscendo che la ricostruzione di città e infrastrutture richiederà tempo, ritiene che fornire una semplice infrastruttura digitale, come quella offerta appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster , accelererà il processo di recupero nonostante l'immensa devastazione.