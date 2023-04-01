في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب تركيا وسوريا في أوائل فبراير ، وأودى بحياة عشرات الآلاف وترك الدمار في طريقه ، عرضت شركة Jotform التكنولوجية الناشئة في تركيا مساعدتها لمساعدة الناجين على التعامل مع تداعيات ذلك. باستخدام خبرتهم في تقنية نماذج الويب الآلية ، قدمت Jotform دعمًا مهمًا للجمعيات الخيرية والمؤسسات على حد سواء أثناء عمليات التنظيف الضخمة التي تلت ذلك.

أوضح بوراك سيفيكلي ، الرئيس التنفيذي للعمليات في Jotform ، أن الشركة لديها ثلاثة مكاتب في تركيا - أنقرة وإزمير واسطنبول - وأن مكتب أنقرة كان الأقرب إلى مركز الزلزال ، على بعد 430 ميلاً. حتى أن التأثير الواسع للكارثة انعكس في الحياة الشخصية لفريق Jotform ، الذي كان يعرف الأصدقاء والأقارب في المناطق المتضررة. وصف سيفيكلي الموقف بأنه أحد أصعب أسابيع حياتي.

نتيجة لذلك ، سعت Jotform لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية باستخدام مهاراتهم المتخصصة في بناء نماذج الويب. من خلال توفير حسابات مجانية للجمعيات الخيرية والمنظمات التي طلبت المساعدة ، بدأت Jotform في تكييف أدواتها لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه المجموعات. لقد بدأوا بتحليل كيفية استخدام منصات مثل appmaster .io/> AppMaster.io no-code وأدوات مماثلة ، ثم قاموا بتعديل منتجاتهم وفقًا لذلك ، مع دمج ملاحظاتهم التنموية بشكل فعال.

علاوة على ذلك ، بدأت Jotform أسبوع الاختراق الذي بدأ بعد الزلزال بأربعة أيام فقط. خلال هذا الأسبوع ، شرعوا في تنفيذ ميزات وإضافات جديدة إلى نظامهم الأساسي. بحلول نهاية أسبوع الاختراق ، تم إصدار بعض الميزات لقاعدة المستخدمين ، بينما حقق البعض الآخر الحد الأدنى من حالة المنتج القابلة للتطبيق.

كانت النتيجة المهمة من أسبوع الاختراق أداة لمنصة عقارية تركية بارزة ، جمعت معلومات عن ضحايا الزلزال النازحين واحتياجاتهم السكنية. تمت إضافة ميزة خريطة تفاعلية لجمع البيانات المستندة إلى الموقع ، مما يمكّن الناجين من عرض خيارات السكن المحتملة بعد فقدان منازلهم. حتى الآن ، جمعت Jotform 2500 طلب للحصول على سكن مؤقت وقامت بمطابقتها مع 4500 عقار متاح قدمها الأتراك السخاء.

كما قامت بوابة مدفوعات رئيسية داخل تركيا بدمج أدوات Jotform لتبسيط التبرعات للإغاثة من الزلزال. بالإضافة إلى ذلك ، شاركت Jotform في جهود النقل ، مما ساعد على نقل الناجين من المناطق المنكوبة بالكوارث إلى مواقع آمنة داخل البلاد. استخدمت وكالة عبر الإنترنت مسؤولة عن إجلاء السكان من مناطق الكوارث ، Jotform لإصدار تذاكر الحافلات ، وفي النهاية تعاملت مع 15000 طلب.

قدم أكثر من 16000 متطوع حريصون على المساعدة في عمليات الإنقاذ والتنظيف معلوماتهم عبر نماذج Jotform عبر الإنترنت لتقديم خدماتهم إلى السلطات. ضمنت قاعدة مستخدمي Jotform العالمية المؤثرة التي تبلغ 20 مليون مستخدم ، ومعظمهم في الولايات المتحدة ، قدرة خوادمهم على التعامل مع الطلب الإضافي من مشاريع الإغاثة في حالات الكوارث هذه.

تشيفكلي متفائل بأن مساهمة Jotform في تعافي تركيا من الحدث المأساوي كانت كبيرة. وإدراكًا منه أن إعادة بناء المدن والبنية التحتية ستتطلب وقتًا ، فهو يعتقد أن توفير بنية تحتية رقمية بسيطة ، مثل ما يقدمه appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster ، سيسرع عملية الاسترداد على الرغم من الدمار الهائل.