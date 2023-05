In de nasleep van de aardbeving met een kracht van 7,8 die begin februari Turkije en Syrië trof, tienduizenden levens eiste en vernietiging op zijn pad achterliet, bood de in Turkije gevestigde tech-startup Jotform zijn hulp aan om overlevenden te helpen omgaan met de nasleep. Gebruikmakend van hun expertise op het gebied van geautomatiseerde webformuliertechnologie, bood Jotform essentiële ondersteuning aan liefdadigheidsinstellingen en organisaties tijdens de enorme opruimoperaties die volgden.

Burak Cifikli, Chief Operating Officer van Jotform, legde uit dat het bedrijf drie kantoren heeft in Turkije – Ankara, Izmir en Istanbul – en dat het kantoor in Ankara het dichtst bij het epicentrum van de aardbeving lag, 700 kilometer verderop. De wijdverspreide impact van de ramp weergalmde zelfs in het persoonlijke leven van het team van Jotform, dat vrienden en familieleden in de getroffen gebieden kende. Cifikli beschreef de situatie als een van de zwaarste weken van mijn leven.

Als gevolg hiervan probeerde Jotform de slachtoffers van de natuurramp te helpen door hun gespecialiseerde vaardigheden in het bouwen van webformulieren te gebruiken. Door gratis accounts te verstrekken aan liefdadigheidsinstellingen en organisaties die om hulp vroegen, begon Jotform zijn tools aan te passen aan de specifieke behoeften van deze groepen. Ze begonnen met het analyseren van hoe platforms zoals appmaster .io/> AppMaster.io 's no-code platform en soortgelijke tools werden gebruikt en pasten vervolgens hun producten dienovereenkomstig aan, waarbij ze hun ontwikkelingsfeedback actief integreerden.

Bovendien startte Jotform een hackweek, die slechts vier dagen na de aardbeving begon. Tijdens deze week gingen ze op pad om nieuwe functies en add-ons op hun platform te implementeren. Tegen het einde van de hackweek waren sommige functies vrijgegeven aan het gebruikersbestand, terwijl andere de status van minimaal levensvatbaar product bereikten.

Een belangrijk resultaat van de hackweek was een tool voor een prominent Turks vastgoedplatform, dat informatie verzamelde over ontheemde slachtoffers van aardbevingen en hun huisvestingsbehoeften. Er is een interactieve kaartfunctie toegevoegd om locatiegebaseerde gegevens te verzamelen, waardoor overlevenden mogelijke huisvestingsopties kunnen bekijken nadat ze hun huis zijn kwijtgeraakt. Tot op heden heeft Jotform 2.500 aanvragen voor tijdelijke huisvesting verzameld en deze gematcht met 4.500 beschikbare woningen aangeboden door genereuze Turken.

Een grote betalingsgateway in Turkije integreerde ook de tools van Jotform om donaties voor hulp bij aardbevingen te stroomlijnen. Daarnaast nam Jotform deel aan de herplaatsingsinspanningen en hielp het overlevenden te verplaatsen van door rampen getroffen gebieden naar veilige locaties in het land. Een online bureau dat verantwoordelijk is voor de evacuatie van bewoners uit rampgebieden, gebruikte Jotform voor buskaartjes en behandelde uiteindelijk 15.000 verzoeken.

Meer dan 16.000 vrijwilligers die graag wilden helpen bij reddings- en opruimoperaties, dienden hun informatie in via de online formulieren van Jotform om hun diensten aan de autoriteiten aan te bieden. De indrukwekkende 20 miljoen gebruikers van Jotform wereldwijd, voornamelijk in de VS, zorgden ervoor dat hun servers de extra vraag van deze rampenhulpprojecten aankonden.

Cifikli is optimistisch dat de bijdrage van Jotform aan het herstel van Turkije van de tragische gebeurtenis aanzienlijk is geweest. Erkennend dat de wederopbouw van steden en infrastructuur tijd zal vergen, is hij van mening dat het bieden van een eenvoudige digitale infrastructuur, zoals wat appmaster .io/how-to-create-an-app> AppMaster biedt, het herstelproces ondanks de immense verwoesting zal bespoedigen.