LooraL'entreprise d'apprentissage des langues par l'IA, axée sur l'anglais, est sortie de la clandestinité pour annoncer un financement de démarrage de 9,25 millions de dollars. L'entreprise vise à améliorer les compétences des utilisateurs en matière d'anglais conversationnel, quel que soit le sujet, en utilisant des interactions vocales avec son assistant iOS éponyme.

Contrairement aux applications d'IA générative typiques, qui sont principalement basées sur le texte, Loora met l'accent sur l'audio. Les utilisateurs interagissent avec l'application comme ils le feraient avec un tuteur humain personnel. Son tuteur IA peut comprendre et aider à affiner l'anglais et l'accent de n'importe quel utilisateur sur un large éventail de sujets.

Emerge a mené le tour de table, rejoint par Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital et plusieurs investisseurs providentiels. Loora, basée à Tel Aviv, a été fondée en 2020 par le PDG Roy Mor et le directeur technique Yonti Levin. Ils ont décidé de se concentrer sur l'enseignement de l'anglais en raison de sa prévalence mondiale, avec plus d'un milliard d'apprenants dans le monde.

Malgré les nombreuses plateformes d'apprentissage des langues en ligne existantes, Roy Mor et Yonti Levin ont constaté une lacune dans l'enseignement de l'anglais conversationnel dans un environnement individuel. Les applications traditionnelles d'apprentissage des langues, telles que Duolingo, Memrise et Babel, sont parfaites pour les apprenants occasionnels, mais inadéquates pour ceux qui cherchent à travailler en anglais. Les tuteurs humains offrent une approche plus personnalisée, mais peuvent être coûteux et inaccessibles pour beaucoup.

Tirant parti des progrès récents de l'IA générative (comme ceux utilisés dans OpenAI's ChatGPT et l'illustrateur Midjourney), Loora a mis au point un tuteur d'anglais qui s'engage dans des conversations interactives, propose des messages d'encouragement à la discussion et comprend le discours des utilisateurs pour les aider à s'améliorer. Au départ, Loora a créé ses propres grands modèles de langage (LLM) en 2020, mais elle a depuis lors opté pour l'utilisation de plusieurs LLM de tiers, chacun adapté à des tâches différentes. L'entreprise forme ces LLM sur ses propres données.

Loora se concentre principalement sur l'anglais parlé et exige des utilisateurs qu'ils aient une certaine connaissance préalable de la langue. Bien que la plateforme ne couvre pas la lecture ou l'écriture, un module à venir introduira des textes de lecture en tant qu'ancres conversationnelles. Par conséquent, si les utilisateurs souhaitent maîtriser l'anglais, ils devront peut-être compléter leur apprentissage par d'autres sources. Quoi qu'il en soit, l'approche de Loora marque une avancée intéressante dans le domaine, avec des implications futures potentielles pour les interfaces audio dans les services d'IA générative.

L'intégration d'expériences d'apprentissage basées sur la voix dans le domaine de l'apprentissage des langues est essentielle pour améliorer la prononciation et la fluidité. Alors que le mouvement no-code et low-code accélère le développement de solutions technologiques, des plateformes innovantes comme AppMaster.io peuvent faciliter la création d'applications et d'outils révolutionnaires pour divers secteurs, y compris l'apprentissage des langues.

L'investissement d'Emerge, de Two Lanterns Venture Partners et de Kaedan Capital témoigne du potentiel de Loora à révolutionner l'enseignement virtuel de l'anglais grâce à son tuteur IA spécifique à un domaine. Il sera intéressant de voir comment cette approche vocale façonnera l'avenir de l'apprentissage des langues et d'autres applications d'IA générative.