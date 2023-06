LooraA empresa de aprendizagem de línguas, uma startup de aprendizagem de línguas orientada por IA focada no inglês, saiu da invisibilidade para anunciar 9,25 milhões de dólares em financiamento inicial. A empresa visa melhorar as habilidades de conversação em inglês dos usuários, independentemente do assunto, usando interações baseadas em voz com seu assistente iOS homônimo.

Ao contrário das aplicações típicas de IA generativa, que são maioritariamente baseadas em texto, Loora dá ênfase ao áudio. Os utilizadores interagem com a aplicação como fariam com um tutor humano pessoal. O seu tutor de IA pode compreender e ajudar a aperfeiçoar o inglês e o sotaque de qualquer utilizador numa vasta gama de tópicos.

A Emerge liderou a ronda de financiamento, à qual se juntaram a Two Lanterns Venture Partners, a Kaedan Capital e vários investidores anjos. A Loora, sediada em Tel Aviv, foi fundada em 2020 pelo CEO Roy Mor e pelo CTO Yonti Levin. Eles decidiram se concentrar no ensino da língua inglesa devido à sua prevalência global, com mais de 1 bilhão de alunos em todo o mundo.

Apesar das inúmeras plataformas de aprendizagem de línguas online existentes, Mor e Levin encontraram uma lacuna no ensino de inglês de conversação num ambiente individual. As aplicações tradicionais de aprendizagem de línguas - como o Duolingo, o Memrise e o Babel - são óptimas para os alunos casuais, mas inadequadas para quem pretende trabalhar em inglês. Os tutores humanos oferecem uma abordagem mais personalizada, mas podem ser caros e inacessíveis para muitos.

Tirando partido dos recentes avanços na IA generativa (como os utilizados no ChatGPT da OpenAI e no ilustrador Midjourney), a Loora desenvolveu um tutor de inglês que participa em conversas interactivas, oferece sugestões de discussão e compreende o discurso dos utilizadores para orientar as suas melhorias. Inicialmente, a Loora criou os seus próprios modelos de linguagem de grande dimensão (LLMs) em 2020, mas desde então passou a utilizar vários LLMs de terceiros, cada um adequado a diferentes tarefas. A empresa treina estes LLMs com os seus próprios dados.

O foco principal da Loora é o inglês falado e exige que os utilizadores tenham algum conhecimento prévio da língua. Embora a plataforma não abranja a leitura ou a escrita, um módulo futuro introduzirá a leitura de textos como âncoras de conversação. Por conseguinte, se os utilizadores pretendem dominar o inglês, poderão ter de complementar a sua aprendizagem com outras fontes. Independentemente disso, a abordagem de Loora marca um avanço interessante neste domínio, com potenciais implicações futuras para interfaces áudio em serviços de IA generativa.

A incorporação de experiências de aprendizagem baseadas na voz no domínio da aprendizagem de línguas é crucial para melhorar a pronúncia e a fluência. À medida que o movimento no-code e low-code acelera o desenvolvimento de soluções tecnológicas, plataformas inovadoras como a AppMaster.io podem facilitar a criação de aplicações e ferramentas inovadoras para vários sectores, incluindo a aprendizagem de línguas.

O investimento da Emerge, da Two Lanterns Venture Partners e da Kaedan Capital é um testemunho do potencial da Loora para revolucionar o ensino virtual do inglês através do seu tutor de IA específico do domínio. Será interessante ver como esta abordagem baseada na voz molda o futuro da aprendizagem de línguas e de outras aplicações de IA generativa.