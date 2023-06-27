Loora一家专注于英语的人工智能驱动的语言学习初创公司，已经从隐身状态中走出来，宣布获得925万美元的种子资金。该公司的目标是提高用户的英语会话技能，无论其主题如何，都要通过与其同名的iOS助手进行基于语音的互动。

与典型的生成性人工智能应用不同，Looma强调的是音频，这些应用大多基于文本。用户与该应用的互动就像他们与个人导师的互动一样。它的人工智能导师可以理解并帮助完善任何用户的英语和口音，涉及广泛的主题。

Emerge领投了这轮融资，Two Lanterns Venture Partners、Kaedan Capital和一些天使投资人也加入了进来。总部设在特拉维夫的Loora由首席执行官罗伊-莫尔和首席技术官永提-莱文于2020年创立。他们决定专注于英语教学，因为英语在全球范围内很普遍，全世界有超过10亿的学习者。

尽管有许多现有的在线语言学习平台，莫尔和莱文发现在一对一的环境中教授英语会话方面存在差距。传统的语言学习应用程序--如Duolingo、Memrise和Babel--对休闲学习者来说是很好的，但对那些寻求用英语工作的人来说是不够的。人类导师提供了一个更个性化的方法，但可能是昂贵的，而且对许多人来说是不可触及的。

利用最近在生成性人工智能方面的进展（如OpenAI的ChatGPT 和Midjourney illustrator中使用的那些），Looma开发了一个英语导师，它参与互动对话，提供讨论提示，并理解用户的讲话以指导他们的改进。最初，Loora在2020年创建了自己的大型语言模型（LLMs），但后来过渡到利用多个第三方LLMs，每个都适合不同的任务。该公司在自己的数据上训练这些LLMs。

Loora的主要重点是英语口语，并要求用户有一些事先的语言知识。虽然该平台不包括阅读或写作，但即将推出的模块将引入阅读文本作为对话锚。因此，如果用户旨在掌握英语，他们可能需要用其他资源来补充他们的学习。无论如何，Looma的方法标志着该领域的一个有趣的进步，对生成性人工智能服务的音频界面具有潜在的未来影响。

在语言学习领域纳入基于声音的学习体验对于改善发音和流利程度至关重要。随着no-code 和low-code 运动加速了技术解决方案的发展，像AppMaster.io这样的创新平台可以促进为包括语言学习在内的各个领域创建突破性的应用和工具。

Emerge、Two Lanterns Venture Partners和Kaedan Capital的投资，证明了Looma通过其特定领域的人工智能导师彻底改变虚拟英语教育的潜力。看看这种语音驱动的方法如何塑造语言学习和其他生成性人工智能应用的未来，将会很有趣。