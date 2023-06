Loora, een AI-gestuurde startup voor het leren van talen die zich richt op Engels, heeft een seed funding van $9,25 miljoen aangekondigd. Het bedrijf wil de gespreksvaardigheden van gebruikers in het Engels verbeteren, ongeacht het onderwerp, door middel van spraakgestuurde interacties met de gelijknamige iOS-assistent.

In tegenstelling tot typische generatieve AI-apps, die vooral op tekst gebaseerd zijn, legt Loora de nadruk op audio. Gebruikers communiceren met de app zoals ze dat zouden doen met een persoonlijke menselijke tutor. De AI-tutor kan het Engels en het accent van elke gebruiker over een breed scala aan onderwerpen begrijpen en helpen verfijnen.

Emerge leidde de financieringsronde, samen met Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital en verschillende angel-investeerders. Het in Tel Aviv gevestigde Loora werd in 2020 opgericht door CEO Roy Mor en CTO Yonti Levin. Ze besloten zich te richten op taalonderwijs Engels vanwege de wereldwijde verspreiding ervan, met meer dan 1 miljard studenten wereldwijd.

Ondanks de vele bestaande platforms voor online taalleren, ontdekten Mor en Levin een gat in het onderwijzen van conversatie Engels in een één-op-één omgeving. Traditionele apps voor het leren van talen - zoals Duolingo, Memrise en Babel - zijn geweldig voor gelegenheidsleerlingen, maar ontoereikend voor mensen die in het Engels willen werken. Menselijke docenten bieden een meer persoonlijke aanpak, maar kunnen duur en ontoegankelijk zijn voor velen.

Door gebruik te maken van recente ontwikkelingen in generatieve AI (zoals die gebruikt worden in OpenAI's ChatGPT en de Midjourney illustrator), heeft Loora een Engelse tutor ontwikkeld die interactieve gesprekken aangaat, discussiepromoties geeft en de spraak van gebruikers begrijpt om hun verbeteringen te begeleiden. Aanvankelijk creëerde Loora zijn eigen grote taalmodellen (LLM's) in 2020, maar sindsdien maakt het bedrijf gebruik van meerdere LLM's van derden, die elk geschikt zijn voor verschillende taken. Het bedrijf traint deze LLM's op zijn eigen gegevens.

Loora richt zich vooral op gesproken Engels en vereist van gebruikers enige voorkennis van de taal. Hoewel het platform geen lees- of schrijfvaardigheid behandelt, zal een aankomende module leesteksten introduceren als gespreksankers. Als gebruikers het Engels onder de knie willen krijgen, zullen ze hun leerproces moeten aanvullen met andere bronnen. Hoe dan ook, de benadering van Loora betekent een interessante vooruitgang op dit gebied, met mogelijke toekomstige implicaties voor audio-interfaces in generatieve AI-diensten.

Het opnemen van spraakgebaseerde leerervaringen in het taalleerdomein is cruciaal om uitspraak en vloeiendheid te verbeteren. Nu de no-code en low-code beweging de ontwikkeling van technische oplossingen versnelt, kunnen innovatieve platforms zoals AppMaster.io de creatie van baanbrekende applicaties en tools voor verschillende sectoren, waaronder het leren van talen, vergemakkelijken.

De investering door Emerge, Two Lanterns Venture Partners en Kaedan Capital is een bewijs van Loora's potentieel om een revolutie teweeg te brengen in het virtuele Engelse onderwijs door middel van zijn domeinspecifieke AI-tutor. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze spraakgestuurde aanpak de toekomst van taalonderwijs en andere generatieve AI-toepassingen vormgeeft.