ظهرت Loora ، وهي شركة ناشئة لتعلم اللغة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على اللغة الإنجليزية ، من التخفي لتعلن عن 9.25 مليون دولار في التمويل الأولي. تهدف الشركة إلى تحسين مهارات التحدث باللغة الإنجليزية لدى المستخدمين بغض النظر عن الموضوع ، باستخدام التفاعلات الصوتية مع مساعد iOS الذي يحمل الاسم نفسه.

على عكس تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية النموذجية ، والتي تعتمد في الغالب على النصوص ، تؤكد Loora على الصوت. يتفاعل المستخدمون مع التطبيق كما يفعلون مع معلم بشري شخصي. يمكن لمدرس الذكاء الاصطناعي الخاص به أن يفهم ويساعد في تحسين اللغة الإنجليزية لأي مستخدم ولهجة عبر مجموعة واسعة من الموضوعات.

قادت Emerge جولة التمويل ، وانضمت إليها Two Lanterns Venture Partners و Kaedan Capital والعديد من المستثمرين الملاك. تأسست شركة لورا ومقرها تل أبيب في عام 2020 من قبل الرئيس التنفيذي روي مور ورئيس قسم التكنولوجيا يونتي ليفين. قرروا التركيز على تعليم اللغة الإنجليزية نظرًا لانتشارها العالمي ، مع أكثر من مليار متعلم في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من العديد من منصات تعلم اللغة عبر الإنترنت ، وجد Mor و Levin فجوة في تدريس اللغة الإنجليزية للمحادثة في بيئة فردية. تعد تطبيقات تعلم اللغة التقليدية - مثل Duolingo و Memrise و Babel - رائعة للمتعلمين العاديين ، ولكنها غير مناسبة لأولئك الذين يسعون إلى العمل باللغة الإنجليزية. يقدم المعلمون البشريون نهجًا أكثر تخصيصًا ، ولكن يمكن أن يكون مكلفًا ولا يمكن الوصول إليه بالنسبة للكثيرين.

بالاستفادة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي التوليدي (مثل تلك المستخدمة في ChatGPT من OpenAI ورسام Midjourney) ، طورت Loora مدرسًا للغة الإنجليزية يشارك في المحادثات التفاعلية ، ويقدم مطالبات المناقشة ، ويفهم كلام المستخدمين لتوجيه التحسينات. في البداية ، أنشأت Loora نماذجها اللغوية الكبيرة (LLMs) في عام 2020 ، لكنها انتقلت منذ ذلك الحين إلى استخدام العديد من LLM التابعة لجهات خارجية ، كل منها مناسب لمهام مختلفة. تقوم الشركة بتدريب LLMs على بياناتها الخاصة.

ينصب تركيز لورا الرئيسي على اللغة الإنجليزية المنطوقة ويتطلب من المستخدمين معرفة مسبقة باللغة. على الرغم من أن النظام الأساسي لا يغطي القراءة أو الكتابة ، إلا أن الوحدة القادمة ستقدم نصوص القراءة كمراسى للمحادثة. لذلك ، إذا كان المستخدمون يهدفون إلى إتقان اللغة الإنجليزية ، فقد يحتاجون إلى استكمال تعلمهم بمصادر أخرى. بغض النظر ، يمثل نهج لورا تقدمًا مثيرًا للاهتمام في هذا المجال ، مع تداعيات مستقبلية محتملة على واجهات الصوت في خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

يعد دمج خبرات التعلم القائمة على الصوت في مجال تعلم اللغة أمرًا بالغ الأهمية لتحسين النطق والطلاقة. نظرًا لأن حركة no-code low-code تعمل على تسريع تطوير الحلول التقنية ، يمكن للمنصات المبتكرة مثل AppMaster.io تسهيل إنشاء تطبيقات وأدوات رائدة لمختلف القطاعات ، بما في ذلك تعلم اللغة.

يعد الاستثمار من قبل Emerge و Two Lanterns Venture Partners و Kaedan Capital بمثابة شهادة على قدرة لورا على إحداث ثورة في تعليم اللغة الإنجليزية الافتراضي من خلال مدرس الذكاء الاصطناعي الخاص بالمجال. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يشكل هذا النهج الذي يحركه الصوت مستقبل تعلم اللغة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.