Looraein KI-gesteuertes Sprachlern-Startup, das sich auf Englisch konzentriert, ist aus der Versenkung aufgetaucht und hat eine Startfinanzierung in Höhe von 9,25 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Englischkenntnisse der Nutzer unabhängig vom Thema zu verbessern, indem es sprachbasierte Interaktionen mit seinem gleichnamigen iOS-Assistenten nutzt.

Im Gegensatz zu typischen generativen KI-Apps, die meist textbasiert sind, setzt Loora auf Audio. Die Nutzer interagieren mit der App wie mit einem persönlichen menschlichen Tutor. Der KI-Tutor kann das Englisch und den Akzent eines jeden Nutzers in einem breiten Spektrum von Themen verstehen und verbessern helfen.

Emerge führte die Finanzierungsrunde an, zusammen mit Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital und mehreren Angel-Investoren. Das in Tel Aviv ansässige Unternehmen Loora wurde im Jahr 2020 von CEO Roy Mor und CTO Yonti Levin gegründet. Sie beschlossen, sich auf den Englischunterricht zu konzentrieren, da dieser mit über 1 Milliarde Lernenden weltweit weit verbreitet ist.

Trotz der zahlreichen bestehenden Online-Sprachlernplattformen fanden Mor und Levin eine Lücke beim Unterrichten von Konversationsenglisch in einer Eins-zu-Eins-Umgebung. Herkömmliche Sprachlern-Apps - wie Duolingo, Memrise und Babel - eignen sich hervorragend für Gelegenheitslerner, sind aber für diejenigen, die auf Englisch arbeiten wollen, unzureichend. Menschliche Tutoren bieten einen persönlicheren Ansatz, können aber teuer und für viele unerreichbar sein.

Unter Ausnutzung der jüngsten Fortschritte in der generativen KI (wie sie in OpenAIs ChatGPT und dem Midjourney Illustrator zum Einsatz kommen) hat Loora einen Englisch-Tutor entwickelt, der sich an interaktiven Gesprächen beteiligt, Diskussionsaufforderungen anbietet und die Sprache der Benutzer versteht, um deren Verbesserungen zu steuern. Ursprünglich erstellte Loora im Jahr 2020 seine eigenen großen Sprachmodelle (LLMs), ist aber inzwischen dazu übergegangen, mehrere LLMs von Drittanbietern zu verwenden, die jeweils für unterschiedliche Aufgaben geeignet sind. Das Unternehmen trainiert diese LLMs auf seinen eigenen Daten.

Das Hauptaugenmerk von Loora liegt auf dem gesprochenen Englisch und erfordert von den Nutzern einige Vorkenntnisse in dieser Sprache. Obwohl die Plattform weder Lesen noch Schreiben abdeckt, wird ein kommendes Modul Lesetexte als Gesprächsanker einführen. Wenn die NutzerInnen Englisch beherrschen wollen, müssen sie daher möglicherweise ihr Lernen mit anderen Quellen ergänzen. Unabhängig davon stellt der Ansatz von Loora einen interessanten Fortschritt in diesem Bereich dar, der sich in Zukunft auf Audioschnittstellen in generativen KI-Diensten auswirken könnte.

Die Einbeziehung von sprachbasierten Lernerfahrungen in den Bereich des Sprachenlernens ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Aussprache und des Redeflusses. Da die no-code und low-code Bewegung die Entwicklung von technischen Lösungen beschleunigt, können innovative Plattformen wie AppMaster.io die Entwicklung von bahnbrechenden Anwendungen und Tools für verschiedene Bereiche, einschließlich des Sprachenlernens, erleichtern.

Die Investition von Emerge, Two Lanterns Venture Partners und Kaedan Capital ist ein Beleg für das Potenzial von Loora, den virtuellen Englischunterricht durch seinen domänenspezifischen KI-Tutor zu revolutionieren. Es wird interessant sein zu sehen, wie dieser sprachgesteuerte Ansatz die Zukunft des Sprachenlernens und anderer generativer KI-Anwendungen gestaltet.