LooraFirma AI, startup zajmujący się nauką języka angielskiego, wyszła z ukrycia i ogłosiła pozyskanie 9,25 miliona dolarów finansowania zalążkowego. Firma dąży do poprawy umiejętności konwersacyjnych użytkowników w języku angielskim, niezależnie od tematyki, wykorzystując interakcje głosowe z tytułowym asystentem iOS.

W przeciwieństwie do typowych aplikacji generujących sztuczną inteligencję, które są w większości oparte na tekście, Loora kładzie nacisk na dźwięk. Użytkownicy wchodzą w interakcję z aplikacją tak, jak z osobistym nauczycielem. Nauczyciel AI może zrozumieć i pomóc udoskonalić angielski i akcent każdego użytkownika w szerokim zakresie tematów.

Emerge prowadził rundę finansowania, do której dołączyli Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital i kilku aniołów biznesu. Loora z siedzibą w Tel Awiwie została założona w 2020 roku przez CEO Roya Mora i CTO Yonti Levina. Postanowili skupić się na nauczaniu języka angielskiego ze względu na jego globalne rozpowszechnienie, z ponad miliardem uczniów na całym świecie.

Pomimo licznych istniejących platform do nauki języków obcych online, Mor i Levin znaleźli lukę w nauczaniu konwersacyjnego języka angielskiego w środowisku indywidualnym. Tradycyjne aplikacje do nauki języków - takie jak Duolingo, Memrise i Babel - są świetne dla zwykłych uczniów, ale nieodpowiednie dla tych, którzy chcą pracować w języku angielskim. Korepetytorzy oferują bardziej spersonalizowane podejście, ale mogą być kosztowni i niedostępni dla wielu osób.

Korzystając z ostatnich postępów w generatywnej sztucznej inteligencji (takich jak te stosowane w OpenAI ChatGPT i ilustratorze Midjourney), Loora opracowała nauczyciela języka angielskiego, który angażuje się w interaktywne rozmowy, oferuje podpowiedzi do dyskusji i rozumie mowę użytkowników, aby kierować ich ulepszeniami. Początkowo Loora stworzyła własne duże modele językowe (LLM) w 2020 roku, ale od tego czasu przeszła na wykorzystanie wielu LLM innych firm, z których każdy nadaje się do różnych zadań. Firma szkoli te LLM na własnych danych.

Loora koncentruje się głównie na mówionym języku angielskim i wymaga od użytkowników pewnej wcześniejszej znajomości języka. Chociaż platforma nie obejmuje czytania ani pisania, nadchodzący moduł wprowadzi teksty do czytania jako kotwice konwersacyjne. Dlatego też, jeśli użytkownicy chcą opanować język angielski, być może będą musieli uzupełnić swoją naukę innymi źródłami. Niezależnie od tego, podejście Loory stanowi interesujący postęp w tej dziedzinie, z potencjalnymi przyszłymi implikacjami dla interfejsów audio w usługach generatywnej sztucznej inteligencji.

Włączenie doświadczeń edukacyjnych opartych na głosie do domeny nauki języka ma kluczowe znaczenie dla poprawy wymowy i płynności. Ponieważ ruch no-code i low-code przyspiesza rozwój rozwiązań technologicznych, innowacyjne platformy, takie jak AppMaster.io, mogą ułatwić tworzenie przełomowych aplikacji i narzędzi dla różnych sektorów, w tym nauki języków.

Inwestycja dokonana przez Emerge, Two Lanterns Venture Partners i Kaedan Capital jest świadectwem potencjału Loory do zrewolucjonizowania wirtualnej edukacji języka angielskiego poprzez jej specyficznego dla domeny nauczyciela AI. Ciekawie będzie zobaczyć, jak to podejście oparte na głosie kształtuje przyszłość nauki języków i innych generatywnych aplikacji AI.