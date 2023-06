Loora, una startup di apprendimento linguistico guidato dall'intelligenza artificiale e focalizzato sull'inglese, è emersa dalla clandestinità per annunciare un finanziamento di 9,25 milioni di dollari. L'azienda mira a migliorare le capacità di conversazione in inglese degli utenti, indipendentemente dall'argomento trattato, utilizzando interazioni vocali con il suo omonimo assistente per iOS.

A differenza delle tipiche app di intelligenza artificiale generativa, che sono per lo più basate sul testo, Loora pone l'accento sull'audio. Gli utenti interagiscono con l'app come farebbero con un tutor umano personale. Il suo tutor AI è in grado di comprendere e aiutare a perfezionare l'inglese e l'accento di qualsiasi utente su un'ampia gamma di argomenti.

Emerge ha guidato il round di finanziamento, a cui si sono aggiunti Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital e diversi angel investors. Loora, con sede a Tel Aviv, è stata fondata nel 2020 dal CEO Roy Mor e dal CTO Yonti Levin. Hanno deciso di concentrarsi sull'insegnamento della lingua inglese a causa della sua diffusione globale, con oltre 1 miliardo di studenti in tutto il mondo.

Nonostante le numerose piattaforme di apprendimento online, Mor e Levin hanno riscontrato una lacuna nell'insegnamento dell'inglese colloquiale in un ambiente individuale. Le app tradizionali per l'apprendimento delle lingue - come Duolingo, Memrise e Babel - sono ottime per gli studenti occasionali, ma inadeguate per chi vuole lavorare in inglese. I tutor umani offrono un approccio più personalizzato, ma possono essere costosi e inaccessibili per molti.

Sfruttando i recenti progressi dell'intelligenza artificiale generativa (come quelli utilizzati in ChatGPT di OpenAI e nell'illustratore Midjourney), Loora ha sviluppato un tutor di inglese che si impegna in conversazioni interattive, offre spunti di discussione e comprende il linguaggio degli utenti per guidarne i miglioramenti. Inizialmente, Loora ha creato i propri modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) nel 2020, ma da allora è passata a utilizzare più LLM di terze parti, ciascuno adatto a compiti diversi. L'azienda addestra questi LLM sui propri dati.

Loora si concentra principalmente sull'inglese parlato e richiede agli utenti una certa conoscenza preliminare della lingua. Sebbene la piattaforma non si occupi di lettura o scrittura, un modulo di prossima pubblicazione introdurrà la lettura di testi come ancoraggio per la conversazione. Pertanto, se gli utenti vogliono padroneggiare l'inglese, potrebbero dover integrare il loro apprendimento con altre fonti. In ogni caso, l'approccio di Loora segna un interessante progresso nel campo, con potenziali implicazioni future per le interfacce audio nei servizi di intelligenza artificiale generativa.

L'integrazione di esperienze di apprendimento basate sulla voce nell'ambito dell'apprendimento linguistico è fondamentale per migliorare la pronuncia e la fluidità. Mentre il movimento no-code e low-code accelera lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, piattaforme innovative come AppMaster.io possono facilitare la creazione di applicazioni e strumenti innovativi per vari settori, tra cui l'apprendimento delle lingue.

L'investimento di Emerge, Two Lanterns Venture Partners e Kaedan Capital testimonia il potenziale di Loora nel rivoluzionare l'insegnamento virtuale dell'inglese grazie al suo tutor AI specifico per ogni settore. Sarà interessante vedere come questo approccio guidato dalla voce plasmerà il futuro dell'apprendimento delle lingue e di altre applicazioni di IA generativa.