İngilizceye odaklanan yapay zeka odaklı bir dil öğrenimi girişimi olan Loora, 9.25 milyon $ 'lık tohum finansmanını duyurmak için gizlilikten çıktı. Şirket, kendi adını taşıyan iOS asistanıyla sese dayalı etkileşimleri kullanarak, konu ne olursa olsun kullanıcıların konuşma İngilizcesi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çoğunlukla metin tabanlı olan tipik üretici AI uygulamalarının aksine, Loora sesi vurgular. Kullanıcılar, uygulamayla kişisel bir insan öğretmenle olduğu gibi etkileşim kurar. Yapay zeka eğitmeni, çok çeşitli konularda herhangi bir kullanıcının İngilizcesini ve aksanını anlayabilir ve iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Emerge, Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital ve birkaç melek yatırımcının katıldığı finansman turunu yönetti. Tel Aviv merkezli Loora, 2020 yılında CEO Roy Mor ve CTO Yonti Levin tarafından kuruldu. Dünya çapında 1 milyardan fazla öğrenciyle küresel yaygınlığı nedeniyle İngilizce dil eğitimine odaklanmaya karar verdiler.

Çok sayıda mevcut çevrimiçi dil öğrenme platformuna rağmen, Mor ve Levin bire bir ortamda konuşma İngilizcesi öğretiminde bir boşluk buldu. Duolingo, Memrise ve Babel gibi geleneksel dil öğrenme uygulamaları sıradan öğrenenler için harikadır, ancak İngilizce çalışmak isteyenler için yetersizdir. İnsan eğitmenler daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar, ancak pahalı olabilir ve çoğu kişi için erişilemez olabilir.

Üretken yapay zekadaki son gelişmelerden (OpenAI'nin ChatGPT ve Midjourney illüstratöründe kullanılanlar gibi) yararlanan Loora, etkileşimli konuşmalara katılan, tartışma istemleri sunan ve geliştirmelerine rehberlik etmek için kullanıcıların konuşmalarını anlayan bir İngilizce öğretmeni geliştirdi. Başlangıçta Loora, 2020'de kendi büyük dil modellerini (LLM'ler) oluşturdu, ancak o zamandan beri her biri farklı görevler için uygun olan birden çok üçüncü taraf LLM kullanmaya başladı. Şirket bu LLM'leri kendi verileriyle eğitiyor.

Loora'nın ana odak noktası konuşma İngilizcesidir ve kullanıcıların dil hakkında önceden bilgi sahibi olmalarını gerektirir. Platform okuma veya yazmayı kapsamasa da, yakında çıkacak bir modül okuma metinlerini konuşma çapaları olarak tanıtacaktır. Bu nedenle, kullanıcılar İngilizcede uzmanlaşmayı hedefliyorlarsa, öğrendiklerini başka kaynaklarla desteklemeleri gerekebilir. Ne olursa olsun, Loora'nın yaklaşımı, üretken yapay zeka hizmetlerindeki ses arayüzleri için gelecekteki olası etkileriyle, bu alanda ilginç bir ilerlemeye işaret ediyor.

Sese dayalı öğrenme deneyimlerini dil öğrenme alanına dahil etmek, telaffuzu ve akıcılığı geliştirmek için çok önemlidir. no-code ve low-code hareket, teknoloji çözümlerinin gelişimini hızlandırırken, AppMaster.io gibi yenilikçi platformlar, dil öğrenimi de dahil olmak üzere çeşitli sektörler için çığır açan uygulamaların ve araçların oluşturulmasını kolaylaştırabilir.

Emerge, Two Lanterns Venture Partners ve Kaedan Capital tarafından yapılan yatırım, Loora'nın alana özel yapay zeka eğitmeni aracılığıyla sanal İngilizce eğitiminde devrim yaratma potansiyelinin bir kanıtıdır. Bu ses odaklı yaklaşımın, dil öğreniminin ve diğer üretken AI uygulamalarının geleceğini nasıl şekillendirdiğini görmek ilginç olacak.