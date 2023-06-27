Looraкомпания, занимающаяся изучением английского языка с помощью искусственного интеллекта, вышла из режима секретности и объявила о привлечении начального финансирования в размере 9,25 млн долларов. Компания стремится улучшить навыки разговорного английского языка пользователей независимо от тематики, используя голосовое взаимодействие со своим одноименным ассистентом для iOS.

В отличие от типичных приложений генеративного ИИ, которые в основном основаны на тексте, Loora делает акцент на аудио. Пользователи взаимодействуют с приложением так же, как они взаимодействовали бы с личным репетитором. ИИ-репетитор может понять и помочь улучшить английский язык и акцент любого пользователя по широкому спектру тем.

Emerge возглавила раунд финансирования, к которому присоединились Two Lanterns Venture Partners, Kaedan Capital и несколько инвесторов-ангелов. Тель-Авивская компания Loora была основана в 2020 году генеральным директором Роем Мором и техническим директором Йонти Левином. Они решили сосредоточиться на обучении английскому языку в связи с его глобальной распространенностью, ведь в мире насчитывается более 1 миллиарда учащихся.

Несмотря на множество существующих онлайн-платформ для изучения языка, Мор и Левин обнаружили пробел в обучении разговорному английскому в среде один на один. Традиционные приложения для изучения языка - такие как Duolingo, Memrise и Babel - отлично подходят для случайных учеников, но недостаточны для тех, кто хочет работать на английском языке. Человеческие репетиторы предлагают более индивидуальный подход, но могут быть дорогими и недоступными для многих.

Используя последние достижения в области генеративного ИИ (например, те, что используются в OpenAI ChatGPT и иллюстраторе Midjourney), Loora разработала репетитора английского языка, который участвует в интерактивных беседах, предлагает подсказки для обсуждения и понимает речь пользователей, чтобы направлять их совершенствование. Первоначально Loora создала собственные большие языковые модели (LLM) в 2020 году, но с тех пор перешла к использованию множества сторонних LLM, каждая из которых подходит для разных задач. Компания обучает эти LLM на собственных данных.

Основное внимание Loora уделяет разговорному английскому языку и требует от пользователей определенных предварительных знаний языка. Хотя платформа не охватывает чтение и письмо, в одном из ближайших модулей будут представлены тексты для чтения в качестве разговорных якорей. Поэтому, если пользователи стремятся овладеть английским языком, им, возможно, придется дополнить свое обучение другими источниками. Несмотря на это, подход Loora представляет собой интересное достижение в данной области, которое в будущем может иметь последствия для аудиоинтерфейсов в генеративных сервисах ИИ.

Включение голосового обучения в сферу изучения языка имеет решающее значение для улучшения произношения и беглости речи. Поскольку движение no-code и low-code ускоряет разработку технологических решений, инновационные платформы, такие как AppMaster.io, могут способствовать созданию революционных приложений и инструментов для различных отраслей, включая изучение языков.

Инвестиции Emerge, Two Lanterns Venture Partners и Kaedan Capital свидетельствуют о том, что Loora может произвести революцию в виртуальном обучении английскому языку с помощью ИИ-репетитора, ориентированного на конкретные области. Будет интересно посмотреть, как этот подход, основанный на использовании голоса, сформирует будущее изучения языка и других приложений генеративного ИИ.