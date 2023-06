La plateforme de transcription pilotée par l'IA, Parrot, a révélé qu'elle avait récemment levé 11 millions de dollars en financement de série A. La plateforme, qui fournit des dépositions de la parole au texte pour les secteurs du droit et de l'assurance, a également annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet de résumer les dépositions en quelques secondes seulement pour les experts juridiques.

Amplify Partners et XYZ Venture Capital ont mené ce dernier tour de table, portant le financement total de Parrot à 14 millions de dollars depuis sa création. Fondée en 2019 par l'avocat Eric Baum, son frère Bryan Baum et une équipe d'ingénieurs en IA et en transcription de la parole au texte, Parrot cherche à rationaliser le processus de déposition en utilisant de grands modèles de langage (LLM) et à répondre au besoin croissant de services de déposition avec la demande croissante chaque année.

Selon Mike Dauber, associé général d'Amplify Partners, les progrès des LLM constituent le prochain grand changement, similaire à l'impact de l'internet et de la technologie mobile. Le PDG de Parrot, Aaron O'Brien, qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie technologique, pense qu'il existe une vaste opportunité de progrès technologique dans le secteur juridique, qui a été mal desservi pendant longtemps. Il souligne que les professionnels du droit ne sont pas réfractaires à l'adoption de nouvelles technologies, mais que les solutions doivent être dignes de confiance et adaptées à leur flux de travail.

Les solutions de Parrot basées sur l'IA visent à aider les utilisateurs à rassembler et à synthétiser les informations de manière plus efficace, ce qui permet d'obtenir des résultats meilleurs et plus rapides. L'entreprise prévoit d'utiliser ce financement pour accroître ses investissements dans l'IA pour les domaines du droit et de l'assurance et pour poursuivre le développement d'outils conçus pour relever les défis auxquels l'industrie est confrontée.

L'un de ces défis est la méthode traditionnelle de réservation des dépositions et de sécurisation des capacités. La plateforme de Parrot permet aux utilisateurs de le faire en un seul clic, en fournissant des liens vers des calendriers prêts à être utilisés par toutes les parties concernées. En outre, Parrot aide les avocats en leur donnant accès à un brouillon de transcription entièrement consultable et très précis, synchronisé avec la vidéo et l'audio, qui est stocké en toute sécurité sur sa plateforme basée sur le cloud.

L'approche de l'entreprise est centrée sur des modèles spécialisés formés de manière extensive sur des données propriétaires et spécifiques à un domaine, offrant une précision sans précédent pour les professionnels du droit. Parrot a déjà été adopté par des centaines d'entreprises clientes, notamment des cabinets d'avocats, des compagnies d'assurance, des organismes chargés de l'application de la loi et des entreprises, à des fins diverses telles que les dépositions, les déclarations de témoins et les interrogatoires sous serment.

