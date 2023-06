Die KI-gesteuerte Transkriptionsplattform Parrot hat bekannt gegeben, dass sie vor kurzem 11 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung erhalten hat. Die Plattform, die Sprache-zu-Text-Aussagen für den Rechts- und Versicherungssektor anbietet, kündigte auch eine neue Funktion an, die Aussagen in nur wenigen Sekunden für Rechtsexperten zusammenfassen kann.

Amplify Partners und XYZ Venture Capital führten die jüngste Finanzierungsrunde an, wodurch sich die Gesamtfinanzierung von Parrot seit der Gründung auf 14 Millionen US-Dollar erhöht. Parrot wurde 2019 von dem Rechtsanwalt Eric Baum, seinem Bruder Bryan Baum und einem Team von KI- und Sprache-zu-Text-Transkriptionsingenieuren gegründet, um den Prozess der eidesstattlichen Aussagen mit Hilfe von großen Sprachmodellen (LLMs) zu rationalisieren und den wachsenden Bedarf an eidesstattlichen Dienstleistungen zu decken, da die Nachfrage jedes Jahr steigt.

Laut Mike Dauber, General Partner von Amplify Partners, sind Fortschritte bei LLMs die nächste große Veränderung, ähnlich wie die Auswirkungen des Internets und der mobilen Technologie. Aaron O'Brien, CEO von Parrot, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Tech-Branche verfügt, ist der Ansicht, dass der lange Zeit unterversorgte Rechtssektor eine große Chance für technologische Fortschritte bietet. Er betonte, dass Juristen sich nicht gegen die Einführung neuer Technologien sträuben, aber die Lösungen müssen vertrauenswürdig und speziell für ihre Arbeitsabläufe entwickelt sein.

Die KI-gesteuerten Lösungen von Parrot sollen den Nutzern helfen, Informationen effizienter zu sammeln und zu synthetisieren, was zu besseren und schnelleren Ergebnissen führt. Das Unternehmen plant, die Finanzierung zu nutzen, um seine Investitionen in KI für den Rechts- und Versicherungsbereich zu erhöhen und die Entwicklung von Tools fortzusetzen, die auf die Herausforderungen der Branche zugeschnitten sind.

Eine dieser Herausforderungen ist die traditionelle Methode der Buchung von Terminen und der Sicherung von Kapazitäten. Die Plattform von Parrot ermöglicht es den Nutzern, dies mit einem einzigen Klick zu tun, indem sie allen Beteiligten einen Link zum Terminkalender bereitstellt. Darüber hinaus bietet Parrot Anwälten Zugang zu einer vollständig durchsuchbaren, hochpräzisen Rohfassung der Niederschrift, die mit Video- und Audioaufnahmen synchronisiert und sicher auf der cloudbasierten Plattform gespeichert ist.

Der Ansatz des Unternehmens basiert auf spezialisierten Modellen, die ausgiebig auf proprietären und domänenspezifischen Daten trainiert wurden, und bietet eine beispiellose Genauigkeit für Juristen. Parrot wurde bereits von Hunderten von Unternehmenskunden, darunter Anwaltskanzleien, Versicherungsgesellschaften, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen, für verschiedene Zwecke wie Zeugenbefragungen, Zeugenaussagen und Vernehmungen unter Eid eingesetzt.

Da die Nachfrage nach no-code Tools und Plattformen steigt, gewinnen Unternehmen wie AppMaster.io an Bedeutung, da sie den Nutzern eine effiziente Möglichkeit bieten, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu entwickeln, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Die Plattform AppMaster ermöglicht es den Benutzern, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST API und WSS-Endpunkte visuell zu erstellen, was eine schnelle Generierung von Anwendungen ermöglicht, wenn sich die Anforderungen ändern, technische Schulden beseitigt und die Anwendungsentwicklung beschleunigt.