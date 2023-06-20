Платформа транскрипции Parrot, управляемая искусственным интеллектом, сообщила, что недавно привлекла 11 миллионов долларов в рамках серии А финансирования. Платформа, которая обеспечивает транскрипцию речи в текст для юридического и страхового секторов, также объявила о новой функции, которая может резюмировать показания за считанные секунды для юридических экспертов.

Amplify Partners и XYZ Venture Capital возглавили последний раунд финансирования, увеличив общий объем финансирования Parrot до 14 миллионов долларов с момента основания. Основанная в 2019 году адвокатом Эриком Баумом, его братом Брайаном Баумом и командой инженеров по ИИ и транскрипции речи в текст, компания Parrot стремится упростить процесс дачи показаний с помощью больших языковых моделей (LLM) и удовлетворить растущую потребность в услугах по даче показаний, спрос на которые увеличивается с каждым годом.

По словам Майка Даубера, генерального партнера Amplify Partners, развитие LLM - это следующий большой сдвиг, подобный влиянию интернета и мобильных технологий. Генеральный директор компании Parrot Аарон О'Брайен, имеющий более чем 15-летний опыт работы в технологической отрасли, считает, что существуют широкие возможности для развития технологий в юридическом секторе, который долгое время был обделен услугами. Он подчеркнул, что юристы не против внедрения новых технологий, но решения должны быть надежными и специально разработанными для их рабочего процесса.

Решения Parrot, основанные на искусственном интеллекте, призваны помочь пользователям более эффективно собирать и синтезировать информацию, что приведет к более качественным и быстрым результатам. Компания планирует использовать финансирование для увеличения инвестиций в ИИ для юридической и страховой сфер, а также для продолжения разработки инструментов, предназначенных для решения проблем, стоящих перед отраслью.

Одной из таких проблем является традиционный метод бронирования показаний и обеспечения пропускной способности. Платформа Parrot позволяет пользователям делать это одним щелчком мыши, предоставляя ссылки на календарь встреч для всех участвующих сторон. Кроме того, Parrot помогает адвокатам, предоставляя доступ к черновому варианту стенограммы с возможностью поиска и высокой точностью, синхронизированному с видео и аудио, который надежно хранится на их облачной платформе.

В основе подхода компании лежат специализированные модели, обученные на основе собственных и специфических данных, что обеспечивает беспрецедентную точность для юристов. Parrot уже используется сотнями клиентов предприятий, включая юридические фирмы, страховые компании, правоохранительные органы и корпорации, для различных целей, таких как дача показаний, свидетельские показания и допросы под присягой.

По мере роста спроса на инструменты и платформы no-code такие компании, как AppMaster.io, становятся все более известными, предоставляя пользователям эффективный способ разработки бэкенда, веб- и мобильных приложений без написания единой строки кода. Платформа AppMaster позволяет пользователям создавать модели данных, бизнес-логику, REST API и конечные точки WSS визуально, что позволяет быстро создавать приложения по мере изменения требований, устранять технический долг и ускорять разработку приложений.