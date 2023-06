A plataforma de transcrição baseada em IA, Parrot, divulgou que recentemente arrecadou US $ 11 milhões em financiamento da Série A. A plataforma, que fornece depoimentos de fala para texto para os setores jurídico e de seguros, também anunciou um novo recurso que pode resumir depoimentos em poucos segundos para especialistas jurídicos.

Amplify Partners e XYZ Venture Capital lideraram a última rodada de financiamento, elevando o financiamento total da Parrot para US $ 14 milhões desde o seu início. Fundada em 2019 pelo advogado Eric Baum, seu irmão Bryan Baum e uma equipe de engenheiros de transcrição de IA e fala para texto, a Parrot busca agilizar o processo de depoimento usando grandes modelos de linguagem (LLMs) e atender à crescente necessidade de serviços de depoimento com o aumento da demanda a cada ano.

De acordo com Mike Dauber, sócio geral da Amplify Partners, os avanços nos LLMs são a próxima grande mudança, semelhante ao impacto da Internet e da tecnologia móvel. O CEO da Parrot, Aaron O'Brien, que tem mais de 15 anos de experiência na indústria tecnológica, acredita que existe uma grande oportunidade para o avanço da tecnologia no sector jurídico, que tem sido mal servido durante muito tempo. Sublinhou que os profissionais da área jurídica não são resistentes à adoção de novas tecnologias, mas que as soluções devem ser fiáveis e concebidas especificamente para o seu fluxo de trabalho.

As soluções baseadas em IA da Parrot visam ajudar os usuários a reunir e sintetizar informações de forma mais eficiente, levando a resultados melhores e mais rápidos. A empresa planeia utilizar o financiamento para aumentar o seu investimento em IA para os domínios jurídico e dos seguros e para continuar o desenvolvimento de ferramentas concebidas para enfrentar os desafios que o sector enfrenta.

Um desses desafios é o método tradicional de reservar depoimentos e garantir a capacidade. A plataforma da Parrot permite que os utilizadores façam isso com um único clique, fornecendo links de calendário prontos para reuniões para todas as partes envolvidas. Além disso, a Parrot ajuda os advogados, fornecendo acesso a uma transcrição de rascunho totalmente pesquisável e altamente precisa, sincronizada com vídeo e áudio, que é armazenada de forma segura na sua plataforma baseada na nuvem.

A abordagem da empresa está centrada em modelos especializados treinados extensivamente em dados proprietários e específicos do domínio, oferecendo uma precisão sem precedentes aos profissionais da área jurídica. A Parrot já foi adoptada por centenas de clientes de empresas, incluindo escritórios de advogados, companhias de seguros, agências de aplicação da lei e corporações, para vários fins, como depoimentos, declarações de testemunhas e exames sob juramento.

À medida que a procura de ferramentas e plataformas no-code aumenta, empresas como a AppMaster.io ganham destaque ao fornecer aos utilizadores uma forma eficiente de desenvolver aplicações backend, web e móveis sem escrever uma única linha de código. A plataforma AppMaster permite aos utilizadores criar visualmente modelos de dados, lógica empresarial, API REST e pontos finais WSS, permitindo a rápida geração de aplicações à medida que os requisitos mudam, eliminando a dívida técnica e acelerando o desenvolvimento de aplicações.