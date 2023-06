Platforma transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji, Parrot, ujawniła, że niedawno zebrała 11 milionów dolarów w ramach finansowania serii A. Platforma, która zapewnia depozycje mowy na tekst dla sektora prawnego i ubezpieczeniowego, ogłosiła również nową funkcję, która może podsumować zeznania w zaledwie kilka sekund dla ekspertów prawnych.

Amplify Partners i XYZ Venture Capital poprowadziły najnowszą rundę finansowania, podnosząc łączne finansowanie Parrot do 14 milionów dolarów od momentu jej powstania. Założona w 2019 roku przez prawnika Erica Bauma, jego brata Bryana Bauma oraz zespół inżynierów AI i transkrypcji mowy na tekst, Parrot dąży do usprawnienia procesu składania zeznań przy użyciu dużych modeli językowych (LLM) i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na usługi składania zeznań przy rosnącym popycie każdego roku.

Według Mike'a Daubera, partnera generalnego Amplify Partners, postępy w LLM są kolejną wielką zmianą, podobną do wpływu Internetu i technologii mobilnych. Dyrektor generalny Parrot, Aaron O'Brien, który ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży technologicznej, uważa, że istnieje ogromna szansa na rozwój technologii w sektorze prawnym, który przez długi czas był niedoceniany. Podkreślił, że prawnicy nie są oporni na wdrażanie nowych technologii, ale rozwiązania muszą być godne zaufania i dostosowane do ich przepływu pracy.

Rozwiązania Parrot oparte na sztucznej inteligencji mają na celu pomóc użytkownikom w bardziej efektywnym gromadzeniu i syntezowaniu informacji, co prowadzi do lepszych i szybszych wyników. Firma planuje wykorzystać fundusze, aby zwiększyć swoje inwestycje w sztuczną inteligencję w dziedzinie prawa i ubezpieczeń oraz kontynuować rozwój narzędzi zaprojektowanych w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed branżą.

Jednym z takich wyzwań jest tradycyjna metoda rezerwacji zeznań i zabezpieczania zdolności. Platforma Parrot pozwala użytkownikom zrobić to za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając linki do kalendarza spotkań dla wszystkich zaangażowanych stron. Ponadto Parrot pomaga prawnikom, zapewniając dostęp do w pełni przeszukiwalnej, bardzo dokładnej wstępnej wersji transkrypcji zsynchronizowanej z wideo i audio, która jest bezpiecznie przechowywana na ich platformie opartej na chmurze.

Podejście firmy koncentruje się na wyspecjalizowanych modelach szkolonych w szerokim zakresie na zastrzeżonych i specyficznych dla domeny danych, oferując bezprecedensową dokładność dla prawników. Parrot został już przyjęty przez setki klientów przedsiębiorstw, w tym kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, organy ścigania i korporacje, do różnych celów, takich jak zeznania, zeznania świadków i egzaminy pod przysięgą.

