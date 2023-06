Parrot, la piattaforma di trascrizione guidata dall'intelligenza artificiale, ha reso noto di aver recentemente raccolto 11 milioni di dollari in finanziamenti di serie A. La piattaforma, che fornisce deposizioni speech-to-text per i settori legale e assicurativo, ha anche annunciato una nuova funzione in grado di riassumere le deposizioni in pochi secondi per gli esperti legali.

Amplify Partners e XYZ Venture Capital hanno guidato l'ultimo round di finanziamento, portando il totale dei finanziamenti di Parrot a 14 milioni di dollari dalla sua nascita. Fondata nel 2019 dall'avvocato Eric Baum, da suo fratello Bryan Baum e da un team di ingegneri che si occupano di IA e di trascrizione speech-to-text, Parrot mira a snellire il processo di deposizione utilizzando modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e a soddisfare la crescente necessità di servizi di deposizione con una domanda in aumento ogni anno.

Secondo Mike Dauber, General Partner di Amplify Partners, i progressi degli LLM rappresentano il prossimo grande cambiamento, simile all'impatto di Internet e della tecnologia mobile. L'amministratore delegato di Parrot, Aaron O'Brien, che ha più di 15 anni di esperienza nel settore tecnologico, ritiene che vi sia una vasta opportunità per il progresso tecnologico nel settore legale, che per lungo tempo è stato poco servito. Ha sottolineato che i professionisti del settore legale non sono restii all'adozione di nuove tecnologie, ma le soluzioni devono essere affidabili e costruite appositamente per il loro flusso di lavoro.

Le soluzioni di Parrot, basate sull'intelligenza artificiale, mirano ad aiutare gli utenti a raccogliere e sintetizzare le informazioni in modo più efficiente, portando a risultati migliori e più rapidi. L'azienda prevede di utilizzare il finanziamento per incrementare gli investimenti nell'IA per i settori legale e assicurativo e per continuare lo sviluppo di strumenti progettati per affrontare le sfide del settore.

Una di queste sfide è rappresentata dal metodo tradizionale di prenotazione delle deposizioni e di garanzia della capacità. La piattaforma di Parrot consente agli utenti di farlo con un solo clic, fornendo collegamenti a calendari pronti per le riunioni per tutte le parti coinvolte. Inoltre, Parrot aiuta gli avvocati fornendo l'accesso a una bozza di trascrizione completamente ricercabile e altamente accurata, sincronizzata con video e audio, che viene archiviata in modo sicuro sulla sua piattaforma basata su cloud.

L'approccio dell'azienda si basa su modelli specializzati, addestrati su dati proprietari e specifici del settore, che offrono ai professionisti del diritto un'accuratezza senza precedenti. Parrot è già stato adottato da centinaia di clienti, tra cui studi legali, compagnie assicurative, forze dell'ordine e aziende, per vari scopi come deposizioni, dichiarazioni di testimoni ed esami sotto giuramento.

