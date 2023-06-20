كشفت منصة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، Parrot ، أنها جمعت مؤخرًا 11 مليون دولار في تمويل السلسلة أ. كما أعلنت المنصة ، التي توفر إيداعات الكلام إلى نص للقطاعين القانوني والتأمين ، عن ميزة جديدة يمكنها تلخيص الإيداعات في ثوان معدودة للخبراء القانونيين.

قاد Amplify Partners و XYZ Venture Capital جولة التمويل الأخيرة ، حيث رفع إجمالي تمويل Parrot إلى 14 مليون دولار منذ إنشائه. تأسست في عام 2019 من قبل المحامي إريك بوم ، وشقيقه بريان بوم ، وفريق من مهندسي الذكاء الاصطناعي ونسخ الكلام إلى نص ، ويسعى Parrot إلى تبسيط عملية الإيداع باستخدام نماذج لغوية كبيرة (LLMs) وتلبية الحاجة المتزايدة لخدمات الإيداع مع الطلب المتزايد كل عام.

وفقًا لمايك دوبر ، الشريك العام في Amplify Partners ، فإن التطورات في LLMs هي التحول الكبير التالي ، على غرار تأثير الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول. يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Parrot ، آرون أوبراين ، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في صناعة التكنولوجيا ، أن هناك فرصة كبيرة للتقدم التكنولوجي في القطاع القانوني ، والذي لم يتم تقديمه لفترة طويلة. وأكد أن المحترفين القانونيين لا يقاومون تبني التقنيات الجديدة ، ولكن يجب أن تكون الحلول جديرة بالثقة ومصممة لغرض معين لسير عملهم.

تهدف حلول Parrot التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى مساعدة المستخدمين على جمع المعلومات وتوليفها بشكل أكثر كفاءة ، مما يؤدي إلى نتائج أفضل وأسرع. تخطط الشركة لاستخدام التمويل لتعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية والتأمينية ومواصلة تطوير الأدوات المصممة لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة.

أحد هذه التحديات هو الطريقة التقليدية لحجز الإيداعات وتأمين السعة. تتيح منصة Parrot للمستخدمين القيام بذلك بنقرة واحدة ، مما يوفر روابط تقويم جاهزة للاجتماعات لجميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد Parrot المحامين من خلال توفير الوصول إلى نسخة مسودة أولية قابلة للبحث بالكامل ودقيقة للغاية ومتزامنة مع الفيديو والصوت ، والتي يتم تخزينها بشكل آمن على النظام الأساسي القائم على السحابة.

يرتكز نهج الشركة على نماذج متخصصة مدربة على نطاق واسع على البيانات الخاصة والمحددة بالمجال ، مما يوفر دقة غير مسبوقة للمهنيين القانونيين. لقد تم بالفعل اعتماد الببغاء من قبل مئات من عملاء المؤسسات ، بما في ذلك مكاتب المحاماة وشركات التأمين ووكالات إنفاذ القانون والشركات ، لأغراض مختلفة مثل الإيداعات وأقوال الشهود والامتحانات تحت القسم.

مع زيادة الطلب على الأدوات والأنظمة الأساسية no-code ، تكتسب شركات مثل AppMaster.io مكانة بارزة من خلال تزويد المستخدمين بطريقة فعالة لتطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تتيح منصة AppMaster للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS بشكل مرئي ، مما يتيح الجيل السريع للتطبيقات مع تغير المتطلبات ، والقضاء على الديون التقنية ، وتسريع تطوير التطبيقات.