Yapay zeka güdümlü transkripsiyon platformu Parrot, yakın zamanda A Serisi fonlamada 11 milyon dolar topladığını açıkladı. Hukuk ve sigorta sektörleri için konuşmadan metne ifade sağlayan platform, hukuk uzmanları için ifadeleri saniyeler içinde özetleyebilen yeni bir özelliği de duyurdu.

Amplify Partners ve XYZ Venture Capital en son finansman turunu yöneterek Parrot'un toplam finansmanını başlangıcından bu yana 14 milyon dolara çıkardı. 2019 yılında avukat Eric Baum, kardeşi Bryan Baum ve yapay zeka ve konuşmadan metne transkripsiyon mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından kurulan Parrot, büyük dil modelleri (LLM'ler) kullanarak biriktirme sürecini kolaylaştırmayı ve biriktirme hizmetlerine yönelik artan ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor. her yıl artan talep ile.

Amplify Partners'ın Genel Ortağı Mike Dauber'e göre, LLM'lerdeki gelişmeler, internet ve mobil teknolojinin etkisine benzer şekilde, bir sonraki büyük değişimdir. Teknoloji endüstrisinde 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Parrot'un CEO'su Aaron O'Brien, hukuk sektöründe uzun süredir yetersiz hizmet verilen teknoloji ilerlemesi için çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyor. Hukukçuların yeni teknolojileri benimsemeye karşı dirençli olmadığını, ancak çözümlerin iş akışları için güvenilir ve amaca yönelik olması gerektiğini vurguladı.

Parrot'un AI odaklı çözümleri, kullanıcıların bilgileri daha verimli bir şekilde toplamasına ve sentezlemesine yardımcı olarak daha iyi ve daha hızlı sonuçlara yol açmayı amaçlar. Şirket, hukuk ve sigortacılık alanlarında yapay zekaya yaptığı yatırımı artırmak ve sektörün karşılaştığı zorlukları ele almak için tasarlanmış araçların geliştirilmesine devam etmek için finansmanı kullanmayı planlıyor.

Bu tür zorluklardan biri, geleneksel kayıt yatırma yöntemi ve kapasiteyi güvence altına alma yöntemidir. Parrot'un platformu, kullanıcıların bunu tek bir tıklamayla yapmasına izin vererek ilgili tüm taraflar için toplantıya hazır takvim bağlantıları sağlar. Ek olarak Parrot, bulut tabanlı platformlarında güvenli bir şekilde depolanan, video ve sesle senkronize edilmiş, tamamen aranabilir, oldukça doğru bir kaba taslak döküme erişim sağlayarak avukatlara yardımcı olur.

Şirketin yaklaşımı, özel mülk ve alana özgü veriler üzerinde kapsamlı bir şekilde eğitilmiş özel modellere odaklanıyor ve hukuk uzmanları için benzeri görülmemiş bir doğruluk sunuyor. Parrot, hukuk firmaları, sigorta şirketleri, kolluk kuvvetleri ve şirketler dahil olmak üzere yüzlerce işletmenin müşterisi tarafından ifade verme, tanık ifadesi ve yeminli muayene gibi çeşitli amaçlarla sahiplenildi.

no-code araçlara ve platformlara olan talep arttıkça, AppMaster.io gibi şirketler, kullanıcılara tek bir kod satırı yazmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmenin verimli bir yolunu sunarak ön plana çıkıyor. AppMaster platformu, kullanıcıların görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanıyarak, gereksinimler değiştikçe uygulamaların hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar, teknik borçları ortadan kaldırır ve uygulama geliştirmeyi hızlandırır.