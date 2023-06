Het AI-gestuurde transcriptieplatform Parrot heeft bekendgemaakt dat het onlangs 11 miljoen dollar Series A-financiering heeft opgehaald. Het platform, dat spraak-naar-tekst deposities levert voor de juridische en verzekeringssector, kondigde ook een nieuwe functie aan die deposities in slechts enkele seconden kan samenvatten voor juridische experts.

Amplify Partners en XYZ Venture Capital leidden de laatste financieringsronde, waardoor de totale financiering van Parrot sinds de oprichting $14 miljoen bedraagt. Parrot werd in 2019 opgericht door advocaat Eric Baum, zijn broer Bryan Baum en een team van AI- en spraak-naar-tekst transcriptietechnici. Het bedrijf wil het proces van deposities stroomlijnen met behulp van grote taalmodellen (LLM's) en tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan depositiediensten met de jaarlijks toenemende vraag.

Volgens Mike Dauber, General Partner van Amplify Partners, is vooruitgang in LLM's de volgende grote verschuiving, vergelijkbaar met de impact van internet en mobiele technologie. De CEO van Parrot, Aaron O'Brien, die meer dan 15 jaar ervaring heeft in de technologie-industrie, gelooft dat er een enorme kans is voor technologische vooruitgang in de juridische sector, die lange tijd onderbediend is geweest. Hij benadrukte dat juridische professionals niet afkerig staan tegenover het gebruik van nieuwe technologieën, maar dat de oplossingen betrouwbaar moeten zijn en speciaal voor hun workflow gemaakt moeten worden.

De AI-gestuurde oplossingen van Parrot zijn bedoeld om gebruikers te helpen informatie efficiënter te verzamelen en samen te voegen, wat leidt tot betere en snellere resultaten. Het bedrijf is van plan om de financiering te gebruiken om zijn investeringen in AI voor de juridische en verzekeringsdomeinen op te voeren en om de ontwikkeling van tools voort te zetten die zijn ontworpen om de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd aan te pakken.

Een van die uitdagingen is de traditionele methode voor het boeken van deposities en het veiligstellen van capaciteit. Het platform van Parrot stelt gebruikers in staat om dit met één klik te doen en biedt kalenderlinks die klaar zijn voor vergaderingen voor alle betrokken partijen. Daarnaast helpt Parrot advocaten door toegang te bieden tot een volledig doorzoekbaar, zeer nauwkeurig ruw transcript gesynchroniseerd met video en audio, dat veilig is opgeslagen op hun cloud-gebaseerde platform.

De aanpak van het bedrijf is gebaseerd op gespecialiseerde modellen die uitgebreid zijn getraind op eigen en domeinspecifieke gegevens, waardoor juridische professionals kunnen rekenen op een ongekende nauwkeurigheid. Parrot is al door honderden bedrijven gebruikt, waaronder advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen, wetshandhavingsinstanties en bedrijven, voor verschillende doeleinden zoals getuigenverklaringen en verhoren onder ede.

