人工智能驱动的转录平台Parrot日前披露，它最近获得了1100万美元的A轮融资。该平台为法律和保险行业提供语音到文本的证词，还宣布了一项新功能，可以在短短几秒钟内为法律专家总结出证词。

Amplify Partners和XYZ Venture Capital领投了最新一轮融资，使Parrot自成立以来的融资总额增至1400万美元。Parrot由律师Eric Baum和他的兄弟Bryan Baum以及一个人工智能和语音转写工程师团队于2019年成立，旨在利用大型语言模型（LLM）简化取证过程，并迎合每年不断增长的取证服务需求。

据Amplify Partners的普通合伙人Mike Dauber说，LLMs的进步是下一个大转变，类似于互联网和移动技术的影响。Parrot公司的首席执行官Aaron O'Brien在科技行业有超过15年的经验，他认为法律领域的技术进步存在着巨大的机会，而这个领域长期以来一直没有得到足够的服务。他强调，法律专业人士并不抗拒采用新技术，但这些解决方案必须是值得信赖的，并且是为他们的工作流程而专门设计的。

Parrot的人工智能驱动的解决方案旨在帮助用户更有效地收集和综合信息，从而获得更好、更快的结果。该公司计划利用这笔资金促进其在法律和保险领域的人工智能投资，并继续开发旨在解决该行业所面临挑战的工具。

其中一个挑战是预约取证和保证能力的传统方法。帕罗特的平台允许用户只需点击一下就能做到这一点，为所有相关方提供可供会议的日历链接。此外，派诺特通过提供完全可搜索的、高度准确的、与视频和音频同步的粗略记录稿来帮助律师，这些记录稿安全地存储在其基于云的平台上。

该公司的方法是以在专有和特定领域数据上广泛训练的专门模型为中心，为法律专业人士提供前所未有的准确性。Parrot已经被数百家企业的客户采用，包括律师事务所、保险公司、执法机构和公司，用于各种目的，如取证、证人陈述和宣誓考试。

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