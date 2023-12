Kotlin Multiplatform de JetBrains obtient une version stable : un outil ultime pour le développement multiplateforme

JetBrains, une société de développement de logiciels de premier plan, a dévoilé le 1er novembre une version stable de sa technologie innovante Kotlin Multiplatform. Proposé comme un outil très efficace pour les projets multiplateformes, Kotlin Multiplatform permet aux développeurs de SDK de partager leur code sur de nombreuses plateformes telles que iOS, Applications Android, de bureau et Web. Cet utilitaire est en test bêta depuis 2022 et a maintenant été mis à niveau vers une version stabilisée.

Kotlin Multiplatform repose essentiellement sur le langage Kotlin, simplifiant considérablement le développement de projets multiplateformes. Cet outil permet aux développeurs de créer diverses applications et de réutiliser le code sur plusieurs plates-formes sans renoncer aux mérites de la programmation native. Avec l'API stabilisée, la configuration rationalisée du projet et l'interopérabilité améliorée avec Objective-C et Swift, la version de production de Kotlin Multiplatform devient un outil hautement souhaitable pour les développeurs.

De plus, cette version présente des performances améliorées grâce à des temps de construction plus rapides associés à de nombreuses améliorations de performances.

La flexibilité est au cœur de Kotlin Multiplatform. Il offre aux développeurs la liberté de partager uniquement un segment de la logique d'une application et d'écrire du code natif pour interagir avec des API spécifiques à la plate-forme ou développer des interfaces utilisateur natives. JetBrains a annoncé son intention d'améliorer l'expérience utilisateur des développeurs iOS en introduisant l'interopérabilité directe de Kotlin vers Swift et la prise en charge de SwiftPM.

La société travaille également sur le développement de Kotlin/Wasm qui prendrait en charge le format d'instruction binaire WebAssembly, renforçant ainsi le développement web avec Kotlin Multiplatform.

JetBrains va encore plus loin dans le développement multiplateforme en introduisant la combinaison de Kotlin Multiplatform avec Compose Multiplatform, un cadre déclaratif conçu pour partager des interfaces utilisateur sur plusieurs plates-formes. Cette fusion permet aux développeurs de partager l’intégralité de leur base de code, entièrement codée en Kotlin, rationalisant ainsi considérablement le processus de développement.

Cette technologie percutante de JetBrains a déjà été utilisée par des équipes de développement d'entreprises leaders du marché telles que Netflix, VMware et McDonald's.

Compte tenu de la demande croissante d'outils multiplateformes efficaces, les plates-formes comme AppMaster qui exploitent une approche basée sur le serveur pour le développement d'applications mobiles peuvent également tirer parti de technologies aussi robustes que Kotlin Multiplatform. Avec AppMaster, les utilisateurs peuvent mettre à jour l'interface utilisateur et les clés API des applications mobiles sans avoir à soumettre à nouveau de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market.