Kotlin Multiplatform autorstwa JetBrains gromadzi stabilną wersję: najlepsze narzędzie do rozwoju międzyplatformowego

JetBrains, wiodąca firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, zaprezentowała 1 listopada stabilną wersję swojej innowacyjnej technologii Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform, oferowany jako wysoce wydajne narzędzie do projektów wieloplatformowych, umożliwia programistom SDK udostępnianie swojego kodu na wielu platformach, takich jak iOS, Aplikacje na Androida, komputery i aplikacje internetowe. To narzędzie jest w fazie testów beta od 2022 r., a obecnie zostało zaktualizowane do wersji ustabilizowanej.

Kotlin Multiplatform opiera się na języku Kotlin, co znacznie upraszcza rozwój projektów wieloplatformowych. To narzędzie umożliwia programistom tworzenie różnorodnych aplikacji i ponowne wykorzystywanie kodu na wielu platformach bez utraty zalet programowania natywnego. Dzięki ustabilizowanemu API, usprawnionej konfiguracji projektu i zwiększonej interoperacyjności z Objective-C i Swift, produkcyjna wersja Kotlin Multiplatform staje się wysoce pożądanym narzędziem dla programistów.

Dodatkowo ta wersja charakteryzuje się zwiększoną wydajnością dzięki krótszemu czasowi kompilacji w połączeniu z licznymi ulepszeniami wydajności.

Elastyczność jest sercem platformy wieloplatformowej Kotlin. Zapewnia programistom swobodę udostępniania tylko fragmentu logiki aplikacji i pisania natywnego kodu do interakcji z interfejsami API specyficznymi dla platformy lub tworzenia natywnych interfejsów użytkownika. JetBrains ogłosił plany zwiększenia komfortu użytkowania dla programistów iOS poprzez wprowadzenie bezpośredniej interoperacyjności Kotlin-to-Swift i obsługi SwiftPM.

Firma pracuje również nad rozwojem Kotlin/Wasm, który obsługiwałby format instrukcji binarnych WebAssembly, wzmacniając w ten sposób tworzenie stron internetowych dzięki Kotlin Multiplatform.

JetBrains podnosi poziom rozwoju wieloplatformowego, wprowadzając połączenie Kotlin Multiplatform z Compose Multiplatform, deklaratywną strukturą zaprojektowaną do udostępniania interfejsów użytkownika na wielu platformach. Ta fuzja umożliwia programistom dzielenie się całą bazą kodu, w całości zakodowaną w Kotlinie, co znacznie usprawnia proces programowania.

Ta wpływowa technologia JetBrains została już zastosowana przez zespoły programistów w wiodących na rynku firmach, takich jak Netflix, VMware i McDonald's.

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na wydajne narzędzia wieloplatformowe, platformy takie jak AppMaster , które wykorzystują podejście oparte na serwerze do tworzenia aplikacji mobilnych, mogą również czerpać korzyści z tak solidnych technologii, jak Kotlin Multiplatform. Dzięki AppMaster użytkownicy mogą aktualizować interfejs użytkownika aplikacji mobilnej i klucze API bez konieczności ponownego przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market.