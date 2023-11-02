JetBrains 推出的 Kotlin Multiplatform 稳定发布：跨平台开发的终极工具

领先的软件开发公司 JetBrains 于 11 月 1 日推出了其创新的 Kotlin Multiplatform 技术的稳定版本。Kotlin Multiplatform 作为跨平台项目的高效工具，允许 SDK 开发人员在众多平台（例如 iOS、 Android、桌面和 Web 应用程序。该实用程序自 2022 年以来一直在进行 Beta 测试，现已升级到稳定版本。

Kotlin Multiplatform 以 Kotlin 语言为核心，显着简化了跨平台项目的开发。该工具使开发人员能够构建多样化的应用程序并跨多个平台重用代码，而不会丧失本机编程的优点。凭借稳定的 API、简化的项目配置以及与 Objective-C 和 Swift 增强的互操作性，Kotlin Multiplatform 的生产版本成为开发人员非常理想的工具。

此外，该版本通过更快的构建时间和众多性能改进表现出增强的性能。

灵活性是 Kotlin 多平台的核心。它使开发人员可以自由地共享应用程序逻辑的一部分，并编写本机代码以与特定于平台的 API 交互或开发本机 UI。 JetBrains 宣布计划通过引入 Kotlin 到 Swift 的直接互操作性和 SwiftPM 支持来增强 iOS 开发人员的用户体验。

该公司还致力于开发 Kotlin/Wasm，它将支持 WebAssembly 二进制指令格式，从而加强 Kotlin Multiplatform 的 Web 开发。

JetBrains 通过引入 Kotlin Multiplatform 与 Compose Multiplatform（一种旨在跨多个平台共享 UI 的声明式框架）的组合，将跨平台开发提升了一个档次。这种融合使开发人员能够共享他们的整个代码库（全部用 Kotlin 编码），从而显着简化开发流程。

JetBrains 的这项有影响力的技术已被 Netflix、VMware 和McDonald's等市场领先公司的开发团队采用。

考虑到对高效跨平台工具不断增长的需求，像AppMaster这样利用服务器驱动方法进行移动应用程序开发的平台也可以从 Kotlin Multiplatform 等强大技术中获益。借助AppMaster ，用户可以更新移动应用程序 UI 和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 重新提交新版本。