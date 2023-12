Kotlin Multiplatform van JetBrains genereert stabiele release: een ultieme tool voor platformonafhankelijke ontwikkeling

JetBrains, een vooraanstaand softwareontwikkelingsbedrijf, heeft op 1 november een stabiele release van zijn innovatieve Kotlin Multiplatform-technologie onthuld. Kotlin Multiplatform wordt aangeboden als een zeer efficiënte tool voor platformonafhankelijke projecten en stelt SDK-ontwikkelaars in staat hun code te delen op tal van platforms zoals iOS, Android-, desktop- en webapplicaties. Dit hulpprogramma wordt sinds 2022 in bètatests uitgevoerd en is nu geüpgraded naar een gestabiliseerde versie.

Kotlin Multiplatform bevat de Kotlin-taal als kern, waardoor de ontwikkeling van platformonafhankelijke projecten aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Met deze tool kunnen ontwikkelaars diverse applicaties bouwen en code op meerdere platforms hergebruiken, zonder de voordelen van native programmeren te verliezen. Met de gestabiliseerde API, gestroomlijnde projectconfiguratie en verbeterde interoperabiliteit met Objective-C en Swift wordt de productieversie van Kotlin Multiplatform een ​​zeer wenselijk hulpmiddel voor ontwikkelaars.

Bovendien manifesteert deze versie verbeterde prestaties door snellere bouwtijden in combinatie met talrijke prestatieverbeteringen.

Flexibiliteit vormt de kern van Kotlin Multiplatform. Het biedt ontwikkelaars de vrijheid om slechts een deel van de logica van een applicatie te delen en native code te schrijven voor interactie met platformspecifieke API's of het ontwikkelen van native UI's. JetBrains heeft plannen aangekondigd om de gebruikerservaring voor iOS-ontwikkelaars te verbeteren door directe Kotlin-naar-Swift-interoperabiliteit en SwiftPM-ondersteuning te introduceren.

Het bedrijf werkt ook aan de ontwikkeling van Kotlin/Wasm, dat het binaire instructieformaat WebAssembly zou ondersteunen, waardoor de webontwikkeling met Kotlin Multiplatform zou worden versterkt.

JetBrains tilt platformonafhankelijke ontwikkeling nog een stap verder door de combinatie van Kotlin Multiplatform met Compose Multiplatform te introduceren, een declaratief raamwerk dat is ontworpen om gebruikersinterfaces op meerdere platforms te delen. Door deze fusie kunnen ontwikkelaars hun volledige codebase delen, allemaal gecodeerd in Kotlin, waardoor het ontwikkelingsproces aanzienlijk wordt gestroomlijnd.

Deze impactvolle technologie van JetBrains is al toegepast door ontwikkelingsteams bij marktleidende bedrijven zoals Netflix, VMware en McDonald's.

