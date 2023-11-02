JetBrains'in Kotlin Çoklu Platformu Kararlı Sürümü Sağlıyor: Platformlar Arası Geliştirme için Mükemmel Bir Araç

Önde gelen bir yazılım geliştirme şirketi olan JetBrains, 1 Kasım'da yenilikçi Kotlin Multiplatform teknolojisinin kararlı sürümünü duyurdu. Platformlar arası projeler için oldukça verimli bir araç olarak sunulan Kotlin Multiplatform, SDK geliştiricilerinin kodlarını iOS gibi çok sayıda platformda paylaşmalarına olanak tanır. Android, masaüstü ve web uygulamaları. Bu yardımcı program 2022'den beri beta testi altındadır ve şimdi stabilize bir sürüme yükseltildi.

Kotlin Multiplatform, temelinde Kotlin dilini barındırır ve platformlar arası projelerin geliştirilmesini önemli ölçüde basitleştirir. Bu araç, geliştiricilerin yerel programlamanın avantajlarından ödün vermeden çeşitli uygulamalar oluşturmasına ve kodları birden çok platformda yeniden kullanmasına olanak tanır. Stabilize edilmiş API, kolaylaştırılmış proje konfigürasyonu ve Objective-C ve Swift ile geliştirilmiş birlikte çalışabilirlik ile Kotlin Multiplatform'un üretim sürümü, geliştiriciler için son derece arzu edilen bir araç haline geliyor.

Ayrıca bu sürüm, çok sayıda performans iyileştirmesinin yanı sıra daha hızlı oluşturma süreleri sayesinde gelişmiş performans sergiliyor.

Esneklik Kotlin Multiplatform'un kalbinde yer alır. Geliştiricilere, bir uygulamanın mantığının yalnızca bir bölümünü paylaşma ve platforma özgü API'lerle etkileşimde bulunmak veya yerel kullanıcı arayüzleri geliştirmek için yerel kod yazma özgürlüğü sağlar. JetBrains, doğrudan Kotlin'den Swift'e birlikte çalışabilirlik ve SwiftPM desteğini sunarak iOS geliştiricilerinin kullanıcı deneyimini artırma planlarını duyurdu.

Şirket ayrıca WebAssembly ikili talimat formatını destekleyecek Kotlin/Wasm'ın geliştirilmesi üzerinde çalışıyor ve böylece Kotlin Multiplatform ile web geliştirmeyi güçlendiriyor.

JetBrains, kullanıcı arayüzlerini birden fazla platformda paylaşmak için tasarlanmış bildirimsel bir çerçeve olan Kotlin Multiplatform ile Compose Multiplatform kombinasyonunu sunarak platformlar arası geliştirmeyi bir adım daha yukarı taşıyor. Bu füzyon, geliştiricilerin tümü Kotlin'de kodlanmış kod tabanlarının tamamını paylaşmalarına olanak tanır ve böylece geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

JetBrains'in bu etkili teknolojisi halihazırda Netflix, VMware ve McDonald's gibi pazar lideri şirketlerin geliştirme ekipleri tarafından kullanılıyor.

Verimli çapraz platform araçlarına yönelik artan talep göz önüne alındığında, mobil uygulama geliştirme için sunucu odaklı bir yaklaşımdan yararlanan AppMaster gibi platformlar, Kotlin Multiplatform gibi güçlü teknolojilerden de faydalanabilir. AppMaster ile kullanıcılar, yeni sürümleri App Store ve Play Market'e yeniden göndermek zorunda kalmadan mobil uygulama kullanıcı arayüzünü ve API anahtarlarını güncelleyebilir.