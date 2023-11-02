🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

JetBrains'in Kotlin Çoklu Platformu Kararlı Sürümü Sağlıyor: Platformlar Arası Geliştirme için Mükemmel Bir Araç

Kas 02, 2023
JetBrains'in Kotlin Çoklu Platformu Kararlı Sürümü Sağlıyor: Platformlar Arası Geliştirme için Mükemmel Bir Araç

Önde gelen bir yazılım geliştirme şirketi olan JetBrains, 1 Kasım'da yenilikçi Kotlin Multiplatform teknolojisinin kararlı sürümünü duyurdu. Platformlar arası projeler için oldukça verimli bir araç olarak sunulan Kotlin Multiplatform, SDK geliştiricilerinin kodlarını iOS gibi çok sayıda platformda paylaşmalarına olanak tanır. Android, masaüstü ve web uygulamaları. Bu yardımcı program 2022'den beri beta testi altındadır ve şimdi stabilize bir sürüme yükseltildi.

Kotlin Multiplatform, temelinde Kotlin dilini barındırır ve platformlar arası projelerin geliştirilmesini önemli ölçüde basitleştirir. Bu araç, geliştiricilerin yerel programlamanın avantajlarından ödün vermeden çeşitli uygulamalar oluşturmasına ve kodları birden çok platformda yeniden kullanmasına olanak tanır. Stabilize edilmiş API, kolaylaştırılmış proje konfigürasyonu ve Objective-C ve Swift ile geliştirilmiş birlikte çalışabilirlik ile Kotlin Multiplatform'un üretim sürümü, geliştiriciler için son derece arzu edilen bir araç haline geliyor.

Ayrıca bu sürüm, çok sayıda performans iyileştirmesinin yanı sıra daha hızlı oluşturma süreleri sayesinde gelişmiş performans sergiliyor.

Esneklik Kotlin Multiplatform'un kalbinde yer alır. Geliştiricilere, bir uygulamanın mantığının yalnızca bir bölümünü paylaşma ve platforma özgü API'lerle etkileşimde bulunmak veya yerel kullanıcı arayüzleri geliştirmek için yerel kod yazma özgürlüğü sağlar. JetBrains, doğrudan Kotlin'den Swift'e birlikte çalışabilirlik ve SwiftPM desteğini sunarak iOS geliştiricilerinin kullanıcı deneyimini artırma planlarını duyurdu.

Şirket ayrıca WebAssembly ikili talimat formatını destekleyecek Kotlin/Wasm'ın geliştirilmesi üzerinde çalışıyor ve böylece Kotlin Multiplatform ile web geliştirmeyi güçlendiriyor.

JetBrains, kullanıcı arayüzlerini birden fazla platformda paylaşmak için tasarlanmış bildirimsel bir çerçeve olan Kotlin Multiplatform ile Compose Multiplatform kombinasyonunu sunarak platformlar arası geliştirmeyi bir adım daha yukarı taşıyor. Bu füzyon, geliştiricilerin tümü Kotlin'de kodlanmış kod tabanlarının tamamını paylaşmalarına olanak tanır ve böylece geliştirme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır.

JetBrains'in bu etkili teknolojisi halihazırda Netflix, VMware ve McDonald's gibi pazar lideri şirketlerin geliştirme ekipleri tarafından kullanılıyor.

Verimli çapraz platform araçlarına yönelik artan talep göz önüne alındığında, mobil uygulama geliştirme için sunucu odaklı bir yaklaşımdan yararlanan AppMaster gibi platformlar, Kotlin Multiplatform gibi güçlü teknolojilerden de faydalanabilir. AppMaster ile kullanıcılar, yeni sürümleri App Store ve Play Market'e yeniden göndermek zorunda kalmadan mobil uygulama kullanıcı arayüzünü ve API anahtarlarını güncelleyebilir.

İlgili Mesajlar

Google'ın Üçüncü Taraf Çerezlerini Planlı Olarak Kaldırma Süreci, Chrome'un İzlenme Koruması Teknolojisinin Test Edilmesiyle Hız Kazanıyor
date Ara 15, 2023
Google'ın Üçüncü Taraf Çerezlerini Planlı Olarak Kaldırma Süreci, Chrome'un İzlenme Koruması Teknolojisinin Test Edilmesiyle Hız Kazanıyor
Google, siteler arası izlemeyi kısıtlayan yeni bir özellik olan İzlenme Korumasını test ederek Özel Korumalı Alan girişiminde ilerleme kaydediyor.
Web App Development
Dağıtımsal Öncülük, Optimize Edilmiş Yapay Zeka Testi ve Yönetimi Platformu
date Ara 15, 2023
Dağıtımsal Öncülük, Optimize Edilmiş Yapay Zeka Testi ve Yönetimi Platformu
Eski AI eğitim platformu SigOpt Kurucu Ortağı Scott Clark, Distributional adında bir startup kurdu.
AI Software Entrepreneurship
Mobil Uygulamanın Yayınlanmasının Gecikmesi Büyük Gelir Kayıplarıyla Sonuçlanıyor: Kobiton Raporu
date Ara 15, 2023
Mobil Uygulamanın Yayınlanmasının Gecikmesi Büyük Gelir Kayıplarıyla Sonuçlanıyor: Kobiton Raporu
Kobiton'un son anketi, işletmelerin %75'inin mobil uygulama güncellemelerinin gecikmesi nedeniyle minimum 100.000 ABD doları tutarında gelir kaybı yaşadığını belirtiyor.
Automation Mobile App Entrepreneurship
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin