Kotlin Multiplatform da JetBrains acumula versão estável: uma ferramenta definitiva para desenvolvimento multiplataforma

A JetBrains, uma importante empresa de desenvolvimento de software, lançou uma versão estável de sua inovadora tecnologia Kotlin Multiplatform em 1º de novembro. Oferecido como uma ferramenta altamente eficiente para projetos multiplataforma, o Kotlin Multiplatform permite que desenvolvedores de SDK compartilhem seu código em diversas plataformas, como iOS, Aplicativos Android, desktop e web. Este utilitário está em teste beta desde 2022 e agora foi atualizado para uma versão estabilizada.

Kotlin Multiplatform apresenta a linguagem Kotlin em sua essência, simplificando significativamente o desenvolvimento de projetos multiplataforma. Essa ferramenta permite que os desenvolvedores criem diversos aplicativos e reutilizem código em diversas plataformas sem perder os méritos da programação nativa. Com a API estabilizada, configuração de projeto simplificada e interoperabilidade aprimorada com Objective-C e Swift, a versão de produção do Kotlin Multiplatform se torna uma ferramenta altamente desejável para desenvolvedores.

Além disso, esta versão manifesta desempenho aprimorado por meio de tempos de construção mais rápidos, juntamente com inúmeras melhorias de desempenho.

A flexibilidade está no cerne da Kotlin Multiplataforma. Ele fornece aos desenvolvedores a liberdade de compartilhar apenas um segmento da lógica de um aplicativo e de escrever código nativo para interagir com APIs específicas da plataforma ou desenvolver UIs nativas. JetBrains anunciou planos para aumentar a experiência do usuário para desenvolvedores iOS, introduzindo interoperabilidade direta Kotlin para Swift e suporte SwiftPM.

A empresa também está trabalhando no desenvolvimento do Kotlin/Wasm, que suportaria o formato de instrução binária WebAssembly, reforçando assim o desenvolvimento web com Kotlin Multiplatform.

JetBrains eleva o desenvolvimento multiplataforma ao introduzir a combinação de Kotlin Multiplatform com Compose Multiplatform, uma estrutura declarativa projetada para compartilhar UIs em múltiplas plataformas. Essa fusão permite que os desenvolvedores compartilhem toda a sua base de código, toda codificada em Kotlin, agilizando significativamente o processo de desenvolvimento.

Essa tecnologia impactante da JetBrains já foi empregada por equipes de desenvolvimento em empresas líderes de mercado, como Netflix, VMware e McDonald's.

