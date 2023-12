Kotlin Multiplatform di JetBrains ottiene una versione stabile: uno strumento definitivo per lo sviluppo multipiattaforma

JetBrains, una delle principali società di sviluppo software, ha presentato il 1° novembre una versione stabile della sua innovativa tecnologia Kotlin Multiplatform. Offerto come strumento altamente efficiente per progetti multipiattaforma, Kotlin Multiplatform consente agli sviluppatori SDK di condividere il proprio codice su numerose piattaforme come iOS, Applicazioni Android, desktop e Web. Questa utility è in fase di beta testing dal 2022 e ora è stata aggiornata a una versione stabilizzata.

Kotlin Multiplatform presenta al suo interno il linguaggio Kotlin, semplificando notevolmente lo sviluppo di progetti multipiattaforma. Questo strumento consente agli sviluppatori di creare diverse applicazioni e riutilizzare il codice su più piattaforme senza rinunciare ai vantaggi della programmazione nativa. Con l'API stabilizzata, la configurazione semplificata del progetto e l'interoperabilità migliorata con Objective-C e Swift, la versione di produzione di Kotlin Multiplatform diventa uno strumento altamente desiderabile per gli sviluppatori.

Inoltre, questa versione manifesta prestazioni migliorate attraverso tempi di creazione più rapidi abbinati a numerosi miglioramenti delle prestazioni.

La flessibilità è al centro di Kotlin Multiplatform. Fornisce agli sviluppatori la libertà di condividere solo un segmento della logica di un'applicazione e di scrivere codice nativo per interagire con API specifiche della piattaforma o sviluppare UI native. JetBrains ha annunciato l'intenzione di migliorare l'esperienza utente per gli sviluppatori iOS introducendo l'interoperabilità diretta da Kotlin a Swift e il supporto SwiftPM.

L'azienda sta anche lavorando allo sviluppo di Kotlin/Wasm che supporterebbe il formato di istruzioni binarie WebAssembly, rafforzando così lo sviluppo web con Kotlin Multiplatform.

JetBrains porta lo sviluppo multipiattaforma a un livello superiore introducendo la combinazione di Kotlin Multiplatform con Compose Multiplatform, un framework dichiarativo progettato per condividere UI su più piattaforme. Questa fusione consente agli sviluppatori di condividere l'intera base di codice, tutta codificata in Kotlin, semplificando così in modo significativo il processo di sviluppo.

Questa tecnologia di grande impatto di JetBrains è già stata utilizzata dai team di sviluppo di aziende leader di mercato come Netflix, VMware e McDonald's.

Considerando la crescente domanda di strumenti multipiattaforma efficienti, piattaforme come AppMaster che sfruttano un approccio basato su server per lo sviluppo di applicazioni mobili possono anche trarre vantaggi da tecnologie robuste come Kotlin Multiplatform. Con AppMaster, gli utenti possono aggiornare l'interfaccia utente dell'applicazione mobile e le chiavi API senza dover inviare nuovamente le nuove versioni all'App Store e al Play Market.