Мультиплатформенный Kotlin от JetBrains выпускает стабильную версию: идеальный инструмент для кроссплатформенной разработки

JetBrains, ведущая компания по разработке программного обеспечения, 1 ноября представила стабильную версию своей инновационной мультиплатформенной технологии Kotlin. Kotlin Multiplatform, предлагаемая в качестве высокоэффективного инструмента для кроссплатформенных проектов, позволяет разработчикам SDK делиться своим кодом на многочисленных платформах, таких как iOS, Android, настольные и веб-приложения. Эта утилита находится на стадии бета-тестирования с 2022 года и сейчас обновлена ​​до стабилизированной версии.

В основе Kotlin Multiplatform лежит язык Kotlin, что значительно упрощает разработку кроссплатформенных проектов. Этот инструмент позволяет разработчикам создавать разнообразные приложения и повторно использовать код на нескольких платформах, не теряя при этом преимуществ собственного программирования. Благодаря стабилизированному API, оптимизированной конфигурации проекта и улучшенной совместимости с Objective-C и Swift рабочая версия Kotlin Multiplatform становится очень желанным инструментом для разработчиков.

Кроме того, эта версия демонстрирует повышенную производительность за счет сокращения времени сборки и многочисленных улучшений производительности.

Гибкость лежит в основе мультиплатформы Kotlin. Он предоставляет разработчикам свободу делиться только частью логики приложения и писать собственный код для взаимодействия с API-интерфейсами конкретной платформы или разработки собственных пользовательских интерфейсов. JetBrains объявила о планах улучшить пользовательский опыт для разработчиков iOS за счет прямой совместимости Kotlin и Swift и поддержки SwiftPM.

Компания также работает над разработкой Kotlin/Wasm, который будет поддерживать формат двоичных инструкций WebAssembly, тем самым усиливая веб-разработку с помощью Kotlin Multiplatform.

JetBrains поднимает кроссплатформенную разработку на ступеньку выше, представляя комбинацию Kotlin Multiplatform с Compose Multiplatform, декларативной средой, предназначенной для совместного использования пользовательских интерфейсов на нескольких платформах. Такое объединение позволяет разработчикам совместно использовать всю свою кодовую базу, написанную на Kotlin, тем самым значительно упрощая процесс разработки.

Эта эффективная технология JetBrains уже используется командами разработчиков ведущих компаний на рынке, таких как Netflix, VMware и McDonald's.

Учитывая растущий спрос на эффективные кроссплатформенные инструменты, такие платформы, как AppMaster , использующие серверный подход для разработки мобильных приложений, также могут извлечь выгоду из таких надежных технологий, как Kotlin Multiplatform. С помощью AppMaster пользователи могут обновлять пользовательский интерфейс и ключи API мобильных приложений без необходимости повторно отправлять новые версии в App Store и Play Market.