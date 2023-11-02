Kotlin Multiplatform من JetBrains يحقق إصدارًا ثابتًا: أداة مثالية للتطوير عبر الأنظمة الأساسية

كشفت شركة JetBrains، وهي شركة رائدة في تطوير البرمجيات، عن إصدار مستقر لتقنية Kotlin Multiplatform المبتكرة في الأول من نوفمبر. ونظرًا لكونها أداة عالية الكفاءة للمشروعات عبر الأنظمة الأساسية، تسمح Kotlin Multiplatform لمطوري SDK بمشاركة التعليمات البرمجية الخاصة بهم عبر العديد من الأنظمة الأساسية مثل iOS و تطبيقات أندرويد وسطح المكتب والويب. تخضع هذه الأداة للاختبار التجريبي منذ عام 2022 وتمت ترقيتها الآن إلى إصدار ثابت.

تتميز Kotlin Multiplatform بلغة Kotlin في جوهرها، مما يبسط بشكل كبير تطوير المشاريع عبر الأنظمة الأساسية. تتيح هذه الأداة للمطورين إنشاء تطبيقات متنوعة وإعادة استخدام التعليمات البرمجية عبر منصات متعددة دون فقدان مزايا البرمجة الأصلية. بفضل واجهة برمجة التطبيقات المستقرة، وتكوين المشروع المبسط، وإمكانية التشغيل البيني المحسنة مع Objective-C وSwift، يصبح الإصدار الإنتاجي من Kotlin Multiplatform أداة مرغوبة للغاية للمطورين.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر هذا الإصدار أداءً محسنًا من خلال أوقات إنشاء أسرع مقترنة بالعديد من تحسينات الأداء.

المرونة هي جوهر Kotlin Multiplatform. فهو يوفر للمطورين حرية مشاركة جزء فقط من منطق التطبيق وكتابة التعليمات البرمجية الأصلية للتفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالنظام الأساسي أو تطوير واجهات المستخدم الأصلية. أعلنت JetBrains عن خطط لتعزيز تجربة المستخدم لمطوري iOS من خلال تقديم إمكانية التشغيل التفاعلي المباشر من Kotlin إلى Swift ودعم SwiftPM.

تعمل الشركة أيضًا على تطوير Kotlin/Wasm الذي سيدعم تنسيق التعليمات الثنائية WebAssembly، وبالتالي تعزيز تطوير الويب باستخدام Kotlin Multiplatform.

ترتقي JetBrains بالتطوير عبر الأنظمة الأساسية إلى مستوى أعلى من خلال تقديم مزيج من Kotlin Multiplatform مع Compose Multiplatform، وهو إطار تعريفي مصمم لمشاركة واجهات المستخدم عبر منصات متعددة. يمكّن هذا الدمج المطورين من مشاركة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم بالكامل، وكلها مشفرة في Kotlin، وبالتالي تبسيط عملية التطوير بشكل كبير.

لقد تم بالفعل استخدام هذه التقنية المؤثرة من JetBrains من قبل فرق التطوير في الشركات الرائدة في السوق مثل Netflix وVMware و McDonald's.

وبالنظر إلى الطلب المتزايد على الأدوات الفعالة عبر الأنظمة الأساسية، يمكن لمنصات مثل AppMaster التي تستفيد من النهج القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول أن تجني أيضًا فوائد من هذه التقنيات القوية مثل Kotlin Multiplatform. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول ومفاتيح API دون الحاجة إلى إعادة إرسال الإصدارات الجديدة إلى App Store وPlay Market.