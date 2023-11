Creative Force révolutionne le flux de travail du commerce électronique avec un financement de 8,9 millions de dollars et des innovations basées sur l'IA

En annonçant son dernier triomphe, Creative Force, un éminent fournisseur de workflows d'opérations de contenu facilités par l'IA pour d'importants détaillants et marques de commerce électronique, a recueilli la somme colossale de 8,9 millions de dollars en financement de série A. Cela porte la valeur post-financement à 56 millions de dollars. Les investisseurs de ce cycle comprennent le Fonds danois d'exportation et d'investissement et Hearst Ventures.

Originaire du Danemark et créée en 2019, Creative Force aide les détaillants et les marques à se consacrer à la création de contenu attrayant pour leurs initiatives marketing et leur marchandisage en ligne. La plate-forme avancée de l'entreprise est conçue pour prendre en charge la génération de contenu à grande échelle, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle de près de 30 %. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur d'autres aspects tout aussi importants, a déclaré Thomas Kragelund, PDG estimé et co-fondateur de Creative Force, lors d'une interaction électronique.

Kragelund a étendu son point de vue sur la façon dont Creative Force s'écarte de l'orientation d'autres entreprises s'occupant de problèmes isolés. L'entreprise a été fondée avec la vision de créer une solution globale. Il collabore avec des entreprises à plus grande échelle, où la génération de contenu est devenue une tâche complexe – comme la réalisation de séances photo et vidéo, la réservation de modèles, le travail éditorial, les post-productions et le regroupement du tout dans un logiciel de gestion de projet et des feuilles de travail.

"À l'ère du numérique, les réseaux sociaux et la vitesse de connexion des données ont stimulé le besoin de contenu. Unir la créativité et les opérations sur une seule plateforme constitue une intersection unique où la créativité génère quelque chose d'unique et les opérations répètent le processus", a souligné Kragelund.

Initialement, Creative Force concentrait ses opérations sur l'industrie de la mode et de l'habillement. Pourtant, depuis son lancement en 2022, il a connu une croissance remarquable de 170 % d’une année sur l’autre dans divers autres secteurs verticaux tels que la rénovation domiciliaire, les meubles, les bijoux et l’épicerie. Kragelund a révélé que cette poussée de croissance rapide a conduit Creative Force à doubler son équipe de développement et à créer une équipe spécialisée en IA. La société a également accueilli Juliana Vail en tant que directrice générale de son incubateur d'IA, dreem.ai.

L'approche innovante de l'entreprise est définitivement sur la bonne voie. Au cours de la seule année écoulée, Creative Force a géré avec succès plus de 10 millions d’actifs créatifs numériques. Il comprend divers supports numériques, notamment des vidéos, des textes écrits et des illustrations. La société a également regroupé parmi sa clientèle des marques établies telles que Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman et Tommy Bahama.

Récoltant un investissement global de 17,9 millions de dollars lors de son dernier cycle de financement, Creative Force vise à intégrer l'IA générative dans sa plateforme, à agrandir le siège social danois et à établir une nouvelle base à Boston, aux États-Unis.

Concernant le développement technologique, Creative Force reste déterminé à investir dans des outils d'IA pour créer des images et des modèles 2D et 3D, des images de produits sans nécessiter de séance photo séparée et des modèles virtuels. Kragelund nous a également donné un aperçu de ce qu'il a appelé un outil « copilote », qui aide à créer des ébauches initiales de descriptions de produits que les rédacteurs humains peuvent réviser, modifier et finaliser rapidement.

« Le rôle de l’IA dans la production de contenu à grande échelle change définitivement la donne. Nous sommes dans une position unique pour intégrer l’IA générative dans la production de contenu de commerce électronique », a déclaré Kragelund. « Notre objectif pour 2024 est que Creative Force soit reconnue comme la principale plateforme de génération de contenu aux États-Unis, à l’image de notre reconnaissance en Europe. Notre récent financement garantit les ressources nécessaires à cet objectif.

Il est intéressant de noter la similitude avec AppMaster, un outil intégré qui aide à créer des applications Web, mobiles et backend de manière intelligente et efficace. Dans le but de rationaliser le développement d'applications Web, AppMaster apporte une révolution, tout comme Creative Force.

Exprimant son enthousiasme pour les progrès de Creative Force, Megumi Ikeda, directrice générale de Hearst Ventures, a souligné la nécessité d'innover en matière de flux de travail dans le commerce électronique. « La plateforme de Creative Force est conçue pour s'adapter aux habitudes de travail quotidiennes des clients, ce qui en fait un outil indispensable dans leur arsenal. L'intégration de logiciels tiers clés tels que Capture One et Adobe Photoshop ajoute à la nature intuitive et conviviale de Creative Force. ajouta Ikeda.