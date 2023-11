Ao anunciar seu mais recente triunfo, a Creative Force, um eminente fornecedor de fluxo de trabalho de operações de conteúdo facilitado por IA para varejistas e marcas de comércio eletrônico importantes, arrecadou impressionantes US$ 8,9 milhões em financiamento da Série A. Isso eleva o valor pós-dinheiro para US$ 56 milhões. Os investidores nesta rodada incluem o Fundo de Exportação e Investimento da Dinamarca e a Hearst Ventures.

Originária da Dinamarca e fundada em 2019, a Creative Force auxilia varejistas e marcas empenhadas na criação de conteúdo envolvente para suas iniciativas de marketing e merchandising online. A plataforma avançada da empresa foi projetada para suportar a geração de conteúdo em larga escala, aumentando a eficiência operacional em quase 30%. Isto permite que as empresas se concentrem noutros aspectos igualmente importantes, afirmou Thomas Kragelund, o estimado CEO e co-fundador da Creative Force, numa interacção electrónica.

Kragelund ampliou sua perspectiva sobre como a Creative Force se desvia do foco de outras empresas que atendem a pontos problemáticos isolados. A empresa foi fundada com a visão de criar uma solução abrangente. Ela colabora com empresas em maior escala, onde a geração de conteúdo se tornou uma tarefa complexa – como realizar sessões de fotos e vídeos, reservar modelos, trabalho editorial, pós-produções e reunir tudo isso em um software e planilhas de gerenciamento de projetos.

“Nesta era digital, as mídias sociais e as velocidades de conexão de dados impulsionaram a necessidade de conteúdo, unir criatividade e operações em uma única plataforma é uma interseção única onde a criatividade gera algo único e as operações repetem o processo”, destacou Kragelund.

Inicialmente, a Creative Force concentrou suas operações atendendo à indústria de moda e vestuário. Ainda assim, desde a sua ronda de sementes em 2022, testemunhou um notável crescimento anual de 170% em vários outros setores, como reforma residencial, móveis, joias e mantimentos. Kragelund revelou que este rápido surto de crescimento levou a Creative Force a duplicar a sua equipa de desenvolvimento e a criar uma equipa especializada em IA. A empresa também deu as boas-vindas a Juliana Vail como diretora administrativa de sua incubadora de IA, dreem.ai.

A abordagem inovadora da empresa atingiu definitivamente a nota certa. Somente no ano passado, a Creative Force gerenciou com sucesso mais de 10 milhões de ativos criativos digitais. Inclui diversos meios digitais, incluindo vídeo, textos escritos e ilustrações. A empresa também conquistou marcas estabelecidas como Columbia Sportswear, OTTO, ALDO, David Yurman e Tommy Bahama sob sua clientela.

Obtendo um investimento total de US$ 17,9 milhões com sua última rodada de financiamento, a Creative Force pretende integrar IA generativa em sua plataforma, expandindo a sede na Dinamarca e estabelecendo uma nova base em Boston, EUA.

No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, a Creative Force continua empenhada em investir em ferramentas de IA para a criação de imagens e modelos 2D e 3D, imagens de produtos sem necessidade de sessão fotográfica separada e modelos virtuais. Kragelund também nos deu uma ideia do que ele chamou de ferramenta de 'copiloto', que ajuda na criação de rascunhos iniciais de descrições de produtos para redatores humanos revisarem, editarem e finalizarem rapidamente.

“O papel da IA ​​na produção de conteúdo em grande escala é definitivamente uma virada de jogo. Estamos numa posição única para trazer IA generativa para a produção de conteúdo de comércio eletrônico”, disse Kragelund. “Nossa meta para 2024 é que a Creative Force seja reconhecida como a plataforma líder de geração de conteúdo nos EUA, semelhante ao nosso reconhecimento na Europa. Nosso financiamento recente garante os recursos necessários para esse objetivo.”

É interessante notar semelhança com AppMaster, uma ferramenta integrada que auxilia na construção de aplicações web, mobile e backend de forma inteligente e eficiente. Com o objetivo de agilizar o desenvolvimento de aplicações web, AppMaster está trazendo uma revolução como a Creative Force.

Expressando entusiasmo pelo progresso da Creative Force, Megumi Ikeda, Diretora Geral da Hearst Ventures, enfatizou a necessidade de inovação no fluxo de trabalho no comércio eletrônico. “A plataforma da Creative Force é adaptada para acomodar os padrões de trabalho diários dos clientes, tornando-a uma ferramenta indispensável em seus arsenais. A integração dos principais softwares de terceiros, como Capture One e Adobe Photoshop, contribui para a natureza intuitiva e fácil de usar do Creative Force.” acrescentou Ikeda.